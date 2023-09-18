الامارات | النيادي يروي تفاصيل اللحظات الأولى عند الوصول إلى الأرض.. فيديو

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شكرا لقرائتكم خبر عن النيادي يروي تفاصيل اللحظات الأولى عند الوصول إلى الأرض.. فيديو والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - روى رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، خلال مؤتمر صحافي في مطار أبوظبي، تفاصيل اللحظات الأولى عند وصوله إلى الأرض، بعد إتمامه لأطول مهمة فضائية في تاريخ العرب استمرت لـ 6 أشهر على متن محطة الفضاء الدولية.
وقال النيادي إنه لم يتمكن من الوقوف على قدميه فور العودة إلى الأرض بسبب الاعتياد على انعدام الجاذبية، لكنه بدأ تدريجيًا الاعتياد على الجاذبية.
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