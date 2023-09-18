الامارات | محمد بن زايد: سلطان نموذج مشرف وملهم لشباب الإمارات والعرب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، أن رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، يمثل نموذجا مشرفا وملهما لشباب الإمارات والعرب.

وقال سموه في حسابه الرسمي على منصة "إكس": "شاركت وأخي محمد بن راشد، شعب الإمارات في الاحتفاء بعودة ابننا رائد الفضاء سلطان النيادي. فرحة وطن يفخر بأبناء رفعوا اسمه إلى عنان السماء. سلطان نموذج مشرف وملهم لشباب الإمارات والعرب، ورمز لطموح وطن لا تحده حدود، وبإذن الله بأمثاله من شبابنا ستظل رايتنا عالية وإنجازاتنا متواصلة."