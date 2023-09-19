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الامارات | حمدان بن محمد: نتطلع لكتابة إنجاز جديد

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دبي ■ الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أشاد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، بالإنجاز الذي حققه رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، خلال رحلته إلى محطة الفضاء الدولية، وبالاستقبال الحافل، الرسمي والشعبي، الذي وجده رائد الفضاء الإماراتي على أرض وطنه لدى عودته إليه، لافتاً سموه إلى أنه «يعكس روح الفخر المتجسدة في كل إماراتي وعربي».

وقال سموه، في تدوينة على حسابه في منصة «إكس»: «نبارك لشعب الإمارات عودة رائد الفضاء سلطان النيادي إلى أرض الوطن بعد إنجازه أطول مهمة فضائية عربية».

وأضاف سموه أن «قيادة الإمارات تحتفي بكل إنجاز وطني. وهذا الاستقبال الحافل لسلطان يعكس روح الفخر المتجسدة في كل إماراتي وعربي بنجاح هذه المهمة التاريخية».

وختم سموه التدوينة قائلاً: «بطموح زايد، نتطلع لكتابة إنجاز جديد ورفع علمنا خفاقاً في الفضاء وبين النجوم».

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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