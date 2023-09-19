الامارات | 10 متنافسات في ثالث أيام مسابقة الشيخة فاطمة للقرآن

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت فعاليات اليوم الثالث لـ«مسابقة الشيخة فاطمة بنت مبارك الدولية للقرآن الكريم» في دورتها السابعة التي تقام بقاعة ندوة الثقافة والعلوم في الممزر بدبي، منافسة قوية بمشاركة 10 متسابقات أمام لجنة التحكيم الدولية بحضور مستشار صاحب السمو حاكم دبي للشؤون الثقافية والإنسانية رئيس اللجنة المنظمة لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم المستشار إبراهيم محمد بوملحه، وأعضاء اللجنة المنظمة وأولياء أمور المتسابقات والحضور.

وتقدمت أمام لجنة التحكيم في الفترة الصباحية كل من ملاك بنت نزار الحشيشة من تونس وتتسابق في الحفظ برواية قالون، فيما يتسابق في الحفظ برواية حفص كل من المتسابقات فاطمة محمد من نيجيريا، ياسمينة داكساغا من بوركينا فاسو، أم كلثوم يونساوا من طاجيكستان، وعديلة بنت أبو الهدى من سريلانكا، كما تسابق في الفترة المسائية في الحفظ برواية حفص كل من زهيرة محمد عبدالله من الصومال، مصلحة جمال الدين من إندونيسيا، حوى باه من غامبيا، حواء عبدالرءوف يعقوب من إفريقيا الوسطى، ونسيبة حق فائزة من بنغلاديش.

وقامت المشاركات في المسابقة ومرافقيهن بزيارة إلى متحف «السلام عليك أيّها النبي» أحد فروع وأنشطة الجائزة الذي يُحاكي التاريخ العلمي المحسوس لسيرة النبي الكريم محمد بن عبدالله صلى الله عليه وسلم عبر بناء نماذج فنيّة لكل المواد المحسوسة الواردة في القرآن والسنة النبوية المشرفة، ويهدف المتحف إلى تكوين بيئة محاكاة لما ورد في التاريخ الإسلامي، مع توفير أفلام علمية شارحة، وعناية ظاهرة بأسس وجماليات العمارة الإسلامية منذ العهد النبوي في مكة المكرمة والمدينة المنورة، ما أدهش المتسابقات والزائرين وأثار فضولهم وتعرفهم على هذا الإنجاز والتميز العلمي الذي يخدم السيرة النبوية والحضارة الإسلامية وطلاب العلم.

وأشاد فضيلة الشيخ سجاد بن مصطفى كمال الحسن عضو لجنة التحكيم من السعودية بما تبذله اللجنة المنظمة برئاسة المستشار إبراهيم محمد بوملحه من جهود كبيرة كفيلة بنجاح مسابقة الشيخة فاطمة بنت مبارك الدولية للإناث.