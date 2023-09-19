الامارات | افتتاح النسخة الثانية والعشرين من معرض "رؤية الإمارات للوظائف 2023"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - افتتح مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي نائب رئيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية، عبدالله علي بن زايد الفلاسي، النسخة الثانية والعشرين رؤية الإمارات للوظائف 2023، الرائد في سوق العمل وتطوير المهارات والتواصل، والذي يستمر لمدة ثلاثة أيام في مركز دبي التجاري العالمي بهدف تسليط الضوء على مجموعة متنوعة من فرص العمل، فضلاً عن المبادرات الملهمة لدعم الجيل القادم من الباحثين عن عمل.

أقيمت الفعالية في القاعات 1 و2 و3 و4، وشهد اليوم الأول تواصل الآلاف من الشباب الإماراتي مع أكثر من 100 شركة رائدة، بما في ذلك الراعي البلاتيني مصرف أبوظبي الإسلامي، ودائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، ومجموعة شلهوب، وديلويت، وشركة نستله.

بالإضافة إلى التوجيه والمقابلات مع المرشحين، تضمنت أجندة الحدث مجموعة من الجلسات الحصرية للباحثين عن عمل، بدءاً من ورش العمل التفاعلية والمسابقات وحتى المحادثات المؤثرة والعروض الحية.

وقدم خبراء من منصة "لينكد إن" جلسات استشارية فردية وجماعية حول سبل تعزيز ملفاتهم الشخصية وتقديم أنفسهم بالصورة الأفضل على منصة "لينكد إن"، ونصائح حول أفضل المهارات التي يمكن اكتسابها في رحلة البحث عن عمل وإجراء المقابلات. كما انطلقت مسابقة (رائد الأعمال القادم) التي تديرها وزارة التربية والتعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة بالشراكة مع "دبي نكست"، أول منصة تمويل جماعي حكومية للشركات الناشئة في دبي، حيث قدم 11 فريق مكون من 30 رائد أعمال شاب أفكاراً مبتكرة تمهد لعرض مشاريعهم الخاصة في اليوم الثالث من الفعالية، بما يتيح لهم فرصة الفوز بجوائز نقدية وإمكانية تطبيق أفكارهم على أرض الواقع.

كما أتيحت للزوار فرصة الاستماع إلى محادثات استثنائية ومشاهدة العروض الحية التي قدمتها مواهب إماراتية على مسرح المعرض، بما فيهم الرسامة الموهوبة ميرا الغفيلي التي جسدت مواهب متميزة من خلال عروض الرسم الحية التي قدمتها، والموسيقية الموهوبة شمسة الجسمي التي تألقت في عزفها على العود.

وقالت بشرى الشحي، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في مصرف أبوظبي الإسلامي، الراعي البلاتيني لحدث هذا العام: "يفخر مصرف أبوظبي الإسلامي بالمشاركة في معرض رؤية، معرض التوظيف المخصص لتمكين المواهب الإماراتية. وهو يتماشى مع رؤيتنا المتمثلة في استقطاب أفضل المهارات الإماراتية لدعم اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة. وهذا يؤكد التزامنا بالتوطين مع نسبة توطين تبلغ 45%، وهو ما يعكس توافقنا مع مهمة حكومة الإمارات العربية المتحدة لتمكين الشباب الإماراتي وتوسيع مجموعة المواهب الإماراتية في مجال الخدمات المالية، ورعاية المواهب المحلية. وذلك بفضل أكاديميتنا المصرفية الرائدة ومبادراتنا التي توفر لمواطنينا الإماراتيين خبرة إدارية عملية حيوية وتثري حياتهم المهنية".

وأشار وسيم عيد، رئيس الموارد البشرية والثقافة في مجموعة شلهوب: “نلتزم في مجموعة شلهوب بتمكين المواهب المحلية في ضوء مساعينا الرامية نحو تعزيز جهود التوطين، بما يتماشى مع الأجندة الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة. ونهدف أيضاً إلى إلهام الجيل القادم من الكوادر الوطنية الإماراتية للعمل في مجال قطاع المنتجات الفاخرة. ويشكل المعرض منصة مذهلة تحشد جهود القطاعين العام والخاص معاً لتحقيق هدف مشترك، ويمهد ذلك لنا الطريق لاستقطاب جيل المستقبل من المواهب الإماراتية، ومساعدتهم على بدء حياتهم المهنية والحيوية بطاقة مفعمة بالتحفيز والدعم والإلهام".

ويتضمن اليومان الثاني والثالث، من 20 وحتى 21 سبتمبر، لمزيد من الجلسات التفاعلية والمحادثات الملهمة وفرص العمل لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة الذين يتطلعون إلى العثور على عمل والتمكين والإلهام. وسيتاح أمام الزوار غداً فرصة حضور جلسات منصة "معاً لتمكينها"، بما فيها جلسة " Elevate your Career with Leaders Insight" من تقديم سونيا المرزوقي، استشارية شركة فارما والعديد من الشركات الناشئة، وبدرية المهيري، نائب أول الرئيس، قسم خصوصية البيانات وأمن المعلومات في بنك المشرق، كما سيتحدث أفراد من وحدة K9 التابعة لشرطة دبي عن عملهم في الحفاظ على سلامة وأمن إمارة دبي.

للمزيد من المعلومات حول معرض "رؤية الإمارات للوظائف 2023"، أو للتسجيل (لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة فقط)، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: https://www.ruyacareers.ae/.