الامارات | إطلاق الحملة الوطنية للتوعية بالإنفلونزا الموسمية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت الجهات الصحية بالدولة عن توفير لقاح الإنفلونزا الموسمية في مراكزها الصحية، فيما توفر 15 صيدلية اللقاح للمرة الأولى في إمارة أبوظبي.

وأطلقت الجهات الصحية الاتحادية والمحلية، خلال مؤتمر صحافي أمس، الحملة الوطنية السنوية للتوعية بالإنفلونزا الموسمية على مستوى الدولة، تحت شعار «حصّن نفسك.. احمِ مجتمعك». وتهدف الحملة إلى توعية أفراد المجتمع بأهمية التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية، وزيادة الوعي لدى العاملين في القطاع الصحي وتدريبهم على أفضل الممارسات العالمية للوقاية من الإنفلونزا، وتوفير اللقاحات لتطعيم الفئات المستهدفة ورفع نسبة التغطية باللقاح.

وكشفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن وجود تشريع اتحادي يتيح للصيدليات الخاصة توفير التطعيم المضاد للإنفلونزا الموسمية، مؤكدة أهمية أخذ اللقاح واتباع الإجراءات الوقائية للحد من انتشار المرض وضمان سلامة وصحة المجتمع، وتفادي أي مضاعفات قد تنتج جراء الإصابة.

وأعلنت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية عن توفير اللقاح المضاد للإنفلونزا الموسمية في 134 مرفقاً طبياً في دبي والشارقة والإمارات الشمالية، فيما أعلن مركز أبوظبي للصحة العامة عن توفيره في 111 مرفقاً طبياً على مستوى الإمارة، منها 15 صيدلية خاصة للمرة الأولى.

ولفتت الجهات الصحية الاتحادية والمحلية إلى أن الحملة تتميز هذا العام بالجولات الميدانية للمدارس والجهات الحكومية ومواقع العمال، لتوفير التطعيمات والتوعية بطرق الوقاية ومكافحة المرض في حال الإصابة.

وأشارت مدير إدارة الصحة العامة والوقاية في الوزارة، الدكتورة ندى حسن المرزوقي، إلى أن الحملة تنظم بالتعاون مع مركز أبوظبي للصحة العامة وهيئة الصحة في دبي ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية.

وذكرت أن الحملة تستهدف أفراد المجتمع مع التركيز على خمس فئات اعتبرتها الوزارة شديدة التعرض لخطر الإصابة، هي: الحوامل، والأطفال دون سن الخامسة، وكبار السن، والمصابون بأمراض مزمنة، والعاملون في القطاع الصحي.