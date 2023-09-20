الامارات | منافسات قوية في اليوم الرابع لمسابقة الشيخة فاطمة للقرآن

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنافست 10 متسابقات ضمن فعالية اليوم الرابع لمسابقة الشيخة فاطمة بنت مبارك الدولية للقرآن الكريم، في دورتها السابعة بمتابعة جماهيرية لقاعة الفعاليات بندوة الثقافة والعلوم بمنطقة الممزر في دبي، بحضور مستشار صاحب السمو حاكم دبي للشؤون الثقافية والإنسانية رئيس اللجنة المنظمة لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، المستشار إبراهيم محمد بوملحة، ونائب رئيس اللجنة المنظمة الدكتور سعيد عبدالله حارب، وأعضاء اللجنة وعدد من المسؤولين وأولياء أمور المتسابقات ومرافقيهن، والجمهور المتابع للفعاليات القرآنية.

وتسابقت أمام لجنة التحكيم في الفترة الصباحية: ياسمين ولد داني من الجزائر في الحفظ برواية ورش، فيما تسابقت برواية حفص كل من: سمية علي جمعة من تنزانيا، سندس بنت صالح بن خميس المحروقية من سلطنة عمان، عائشة قرغاش من البوسنة، وميليمبي مانجواو آسباتو من الكونغو الديمقراطية، فيما تسابقت في الفترة المسائية في الحفظ برواية ورش هجر المرابط من المغرب، ورقية موتاري مالم أمدو من النيجر، وتسابقت في الحفظ برواية حفص عائشة حميد محمد من الكاميرون، وسارة بلدي من غينيا كوناكري، وفاتوماتا سومري من الكونغو برازافيل، وقد أجادت المتسابقات في مقابلاتهن بالتنافس الشريف وأصواتهن الندية التي تصدح بآيات الله بأحكام القراءات والتجويد والتلاوة في هذا الميدان الشريف عملاً بقوله تعالى: {وفي ذلك فليتنافس المتنافسون}.

وقال نائب رئيس وحدة الإعلام بجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم عبدالعزيز المرزوقي، إن انطلاق فعاليات مسابقة الشيخة فاطمة بنت مبارك الدولية للقرآن الكريم تم بجهود كبيرة من اللجنة المنظمة للجائزة وأعضائها، وبمتابعة مستشار صاحب السمو حاكم دبي للشؤون الثقافية والإنسانية رئيس اللجنة المنظمة للجائزة المستشار إبراهيم محمد بوملحة.

وأشاد عضو لجنة التحكيم من سلطنة عمان الدكتور سليمان بن علي بن عبيد المخمري، بارتفاع وتقارب مستويات المتسابقات في حفظ كتاب الله وتلاوته وتجويده.