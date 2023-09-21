الامارات | 3 تطبيقات جديدة لدفع رسوم الهوية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، إطلاق قنوات دفع جديدة لتسديد الرسوم في منظومة الخدمات الذكية (ECHANNELS) التابعة لها، هي «أبل باي APPLE PAY»، و«سامسونغ باي SAMSUNG PAY»، و«غوغل باي GOOGLE PAY».

وقالت الهيئة إن المبادرة تهدف إلى تسهيل عمليات الدفع وفق أحدث التقنيات وأكثرها أماناً، وتوفير تجربة دفع متنوعة وآمنة ومريحة لجميع المتعاملين على اختلاف جنسياتهم وثقافاتهم، وتنوع الأجهزة الإلكترونية والذكية التي يستخدمونها للحصول على خدماتها في أي وقت ومن أي مكان، مؤكدة عدم وجود أي زيادة في التكاليف المالية المعتمدة للخدمات المقدمة.