الامارات | تسببت في 108 حادث .. شرطة دبي تستخدم أجهزة ذكية لرصد هذه المخالفة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

تسببت مخالفة عدم الالتزام بخط السير الإلزامي في وقوع 107 حادثاً أسفرت عن وفاة ثلاثة أشخاص وإصابة 75 آخرين بإصابات متفاوتة خلال الأشهر الثمانية الماضية من العام الجاري.

وقال مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي اللواء سيف مهير المزروعي إنه تم تسجيل 529 ألف و735 مخالفة لعدم الالتزام بخط السير الإلزامي، لافتاً أنه تم رصد بعض الأفعال الخطرة عبر الأنظمة الذكية المنتشرة في كافة شوارع الإمارة، عند قيام بعض السائقين بتغيير مسارهم بشكل مفاجئ وعدم التزامهم بخط السير الإلزامي عند الاقتراب من التقاطعات أو بعض المخارج في الطرق السريعة الأمر الذي قد يتسبب في وقوع حوادث مرورية بليغة.

وبحسب اللائحة التنفيذية المعدلة لقانون السير والمرور فإن غرامة مخالفة عدم التزام المركبة الخفيفة بخط السير الإلزامي تبلغ 400 درهم، وفي حالات بعينها لا يكون خط السير إلزامياً ، بناءً على ظروف طارئة كوقوع حادث أو انعدام الرؤية والاختناقات المرورية.

وأكد المزروعي حرص شرطة دبي على ردع المخالفين عبر الأنظمة الذكية والتقنيات الحديثة تعزيزاً لسلامة مستخدمي الطريق، وترسيخاً للانضباط، خصوصاً عند المخارج والتقاطعات، داعياً السائقين إلى ضرورة الالتزام بخط السير الإلزامي تجنباً للحوادث البليغة أو التورط في ارتكاب المخالفة.