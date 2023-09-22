الامارات | محمد بن راشد: مقابلة محمد بن سلمان مع «فوكس» تعكس قوة الإنجاز في السعودية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 22 سبتمبر 2023

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، أنه متفائل بنجاح المملكة .. وقيادتها الطموحة الواعية

قال سموه في تغريدة على منصة "اكس" : «تابعت مقابلة أخي الأمير محمد بن سلمان مع قناة فوكس .. مقابلة عكست قوة الإنجاز في المملكة، ودقة الرؤية التي يتبناها سموه .. متفائلين بنجاح المملكة .. ومتفائلين بقيادتها الطموحة الواعية.. ومتفائلين بشرق أوسط جديد بتعاون دوله ليعود مركزاً حضارياً واقتصادياً عالمياً باذن الله..».