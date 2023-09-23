الامارات | «دبي الدولية للقرآن» تكرّم الفائزات في مسابقة «فاطمة الدولية للقرآن»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أقامت جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم حفل ختام فعاليات الدورة السابعة لمسابقة الشيخة فاطمة بنت مبارك الدولية للقرآن الكريم، الذي أقيم في قاعة مسرح ندوة الثقافة والعلوم بمنطقة الممزر في دبي، برعاية وحضور الشيخة حصة بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، والشيخة أمينة بنت حميد الطاير، رئيسة مجلس إدارة جمعية النهضة النسائية، ومدير عام مؤسسة التنمية الأسرية، مريم محمد الرميثي، نائبةً عن «أم الإمارات» سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك. وتابع الحضور فيلماً تسجيلياً عن مسيرة مسابقة الشيخة فاطمة بنت مبارك الدولية للقرآن الكريم منذ انطلاقتها قبل سبعة أعوام، بعدها استمعت الحضور لتلاوات مختارة للمتسابقات، حيث تلت كل من الشيخة عليا بنت سعيد بن مكتوم آل مكتوم، من دولة الإمارات، وسندس سعيد محمد صيداوي، من المملكة الأردنية الهاشمية، وهجر المرابط، من المملكة المغربية، ما تيسر لهنّ من آي الذكر الحكيم.

وكرّمت راعية الحفل الشيخة حصة بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، الفائزات بالمراكز العشرة الأولى وجميع المشاركات في الدورة السابعة للمسابقة، حيث حققت متسابقة الأردن سندس سعيد محمد صيداوي، المركز الأول، وحققت المركز الثاني المتسابقة أمة الرحمن بديع كليب، من البحرين، وحققت كل من ياسمين ولد دالي من الجزائر، ومصلحة جمال الدين من إندونيسيا، وأسماء عبدالرحمن عبدالله عبدالملك من اليمن، المركز الثالث مكرر، والمركز السادس كان من نصيب المتسابقة آندي بوصو جترا من السنغال، وحققت المركز السابع مكرر المتسابقة نسيبة حق فائزة من بنغلاديش، وعائشة حميد محمد من الكاميرون، أما المركز التاسع فكان من نصيب سمية علي جمعة من تنزانيا، وحققت كل من المتسابقة سميرة نور معلم من فنلندا المركز العاشر مكرر مع المتسابقة نبيلة نانسوبوغا من أوغندا.