اخبار الخليج / اخبار الإمارات

الامارات | محمد بن زايد يهنئ خادم الحرمين الشريفين باليوم الوطني

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد يهنئ خادم الحرمين الشريفين باليوم الوطني والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 23 سبتمبر 2023

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير ، والشعب السعودي بمناسبة اليوم الوطني ، متمنياً للمملكة مزيداً من التنمية والتقدم والرخاء.

وقال سموه عبر منصة "إكس": "أبارك لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان والشعب السعودي الشقيق اليوم الوطني، نشارك المملكة العربية أفراحها الوطنية ونتمنى لها المزيد من التنمية والتقدم والرخاء."

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا