الامارات | محمد بن راشد يهنئ السعودية باليوم الوطني

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 23 سبتمبر 2023

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي المملكة العربية السعودية باليوم الوطني.

وقال سموه عبر منصة "إكس" :"كل التهاني للمملكة العربية السعودية وشعبها وملكها وولي عهده الأمين بمناسبة اليوم الوطني السعودي.. نسأل الله أن يديم خيرهم وأمنهم وعزهم.. وأن يديم الأخوة والمحبة بين الشعبين الشقيقين.. كل عام وأنتم بخير.. وشعبكم إلى خير..وراية مجدكم خفاقة عالية".