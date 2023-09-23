الامارات | عملية محاكاة ليوم انتخابات «الوطني» لاختبار كفاءة أنظمة التصويت

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظمت اللجنة الوطنية للانتخابات، أمس، عملية محاكاة ناجحة ليوم الانتخاب، بهدف اختبار كفاءة إجراءات وأنظمة التصويت المختلفة التي سيتم استخدامها، سواء في فترة التصويت المبكر التي ستتم على مدار ثلاثة أيام ابتداء من الرابع حتى السادس من أكتوبر، أو في يوم التصويت الرئيس المقرر في السابع من أكتوبر المقبل، وتدريب كل العاملين في مراكز الانتخاب على مختلف هذه الإجراءات والأنظمة.

وتضمنت عملية محاكاة يوم الانتخاب التي نُظمت على مدار يوم كامل، اختبار كفاءة إجراءات نظامي «التصويت عن بعد» و«التصويت الإلكتروني» في مراكز الانتخاب، كما تضمنت اختبار كفاءة جميع إجراءات وتجهيزات عملية التصويت، من خلال تمكين المشاركين في عملية المحاكاة من التصويت عن بعد عبر التطبيق الذكي «شارك»، ومن خلال رابط التصويت في موقع اللجنة الوطنية للانتخابات، وفي مركز الانتخاب عبر نظام التصويت الإلكتروني، وصولاً إلى فرز الأصوات إلكترونياً وإعلان النتائج.

وشملت عملية المحاكاة الوقوف على مدى سهولة وسلامة الإجراءات المتعلقة بعملية التصويت، ومستويات التنسيق بين مختلف اللجان وفرق العمل المعنية بالتصويت، والتواصل بين مراكز الانتخاب الموزعة على مختلف أنحاء الدولة واللجنة الوطنية للانتخابات واللجان التابعة لها، إضافة إلى اختبار كفاءة نظام «التصويت الإلكتروني» و«التصويت عن بعد»، والتأكد من جاهزية البنية التحتية للمراكز الانتخابية والإعلامية والشبكات السلكية واللاسلكية، وتوافر جميع الأجهزة الإلكترونية وخيارات الدعم الفني طوال فترة عملية التصويت.

وشاركت في عملية المحاكاة ليوم الانتخاب، اللجان الفرعية التابعة للجنة الوطنية للانتخابات، كل بحسب المهام المنوطة بها، كلجنة إدارة الانتخابات، ولجان الإمارات، واللجنة الأمنية، واللجنة الإعلامية، ولجنة الأنظمة الذكية، ولجنة الفرز المركزية، كما حضرت مجموعات من فرق عمل لجان مراكز الانتخاب.

وأوضحت اللجنة الوطنية للانتخابات أن عملية محاكاة يوم الانتخاب، تأتي في إطار جهودها المستمرة لتسهيل جميع إجراءات التصويت على الناخبين.

وأكدت اللجنة حرصها على التطوير المستمر لآليات وإجراءات تنظيم عملية التصويت، من خلال التوظيف الأمثل لجميع الإمكانات والتقنيات لضمان دقة البيانات، وسهولة إجراءات التصويت، وفرز الأصوات وإعلان النتائج.

وأشادت اللجنة بدور جميع اللجان والفرق التي شاركت في عملية المحاكاة، لما تأكد لها من التنسيق الفعّال بين اللجان وفرق العمل المختلفة، والجهود الكبيرة التي تبذلها هذه اللجان والفرق لإنجاز المتطلبات التقنية واللوجستية والفنية والبشرية لعملية التصويت.

ودعت اللجنة الوطنية للانتخابات كل الناخبين إلى المشاركة الفاعلة في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، للإسهام في تعزيز المشاركة السياسية في مجتمع دولة الإمارات، والارتقاء بالعمل البرلماني، وتعزيز دور المواطن في عملية صنع القرار الوطني في الدولة.

يشار إلى أنه سيتم فتح باب التصويت المبكر أمام جميع الناخبين للإدلاء بأصواتهم من الرابع إلى السادس من أكتوبر، عن طريق نظام التصويت عن بعد خلال يومي الرابع والخامس من أكتوبر سواء من داخل الدولة أو من خارجها، إلى جانب التصويت الإلكتروني في تسعة مراكز انتخاب اعتمدتها اللجنة في جميع الإمارات، بينما سيخصص السادس من أكتوبر للتصويت عن بعد فقط، على أن يتم التصويت في يوم الانتخاب الرئيس (السابع من أكتوبر) عن طريق نظام التصويت الهجين، أي عن طريق نظام التصويت عن بعد سواء من داخل الدولة أو من خارجها، وبنظام التصويت الإلكتروني في 24 مركزاً انتخابياً اعتمدتها اللجنة في جميع الإمارات.