الامارات | محمد بن راشد يبحث عن وزير للشباب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عن فرصة لشباب وشابات الوطن للعمل وزيراً للشباب في حكومة الإمارات.

ووضع سموه صفات عدة ينبغي أن يتمتع بها من يريد العمل وزيراً للشباب، وهي أن يكون ملماً بقضايا وطنه، وواعياً لواقع مجتمعه، وميدانياً في عمله، وعقلانياً في طرحه، وشجاعاً وقوياً في تمثيل بلده، وشغوفاً بخدمة تراب وطنه. وطالب سموه من يجد في نفسه الكفاءة والقدرة والأمانة ليكون وزيراً للشباب الكتابة عبر البريد الإلكتروني

([email protected]).

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في تغريدة على منصة «إكس»: «إلى أبنائنا الشباب والشابات في دولة الإمارات.. أبحث عن شاب أو شابة من المتميزين.. يمثلون قضايا الشباب.. وينقلون آراءهم.. ويتابعون الملفات الحكومية التي تهمهم.. ليكون وزيراً/وزيرة للشباب معنا في حكومة الإمارات.. نريده ملماً بقضايا وطنه، واعياً لواقع مجتمعه، ميدانياً في عمله، عقلانياً في طرحه، شجاعاً وقوياً في تمثيل بلده، شغوفاً لخدمة تراب وطنه. نطلب ممن يجد في نفسه الكفاءة والقدرة والأمانة ليكون وزيراً للشباب الكتابة لنا في مجلس الوزراء عبر [email protected].. والله الموفق أولاً وأخيراً لكل خير».

وقالت الأمانة العامة لمجلس الوزراء عبر تغريدة على «إكس»: «الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل 4700 طلب ترشح لمنصب وزير الشباب في حكومة دولة الإمارات خلال اليوم الأول، بعد إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي عن المنصب».

نائب رئيس الدولة:

• «أبحث عن شاب أو شابة من المتميزين.. يمثلون قضايا الشباب.. وينقلون آراءهم.. ويتابعون الملفات الحكومية التي تهمهم.. ليكون وزيراً أو وزيرة للشباب».