الامارات | تجميل 4 دوّارات عامة في دبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أنجزت بلدية دبي أعمال تجميل أربعة دوارات في الإمارة، شملت دوار الورقاء، ودوار ند الشبا، ودوار ند الحمر، ودوار الخوانيج، ضمن مشروع تجميل الدوارات العامة على مستوى الإمارة، الذي يهدف إلى تطوير التكوين والتصميم البصري والجمالي لها، تماشياً مع استراتيجية «الفن في الأماكن العامة»، الرامية لتحويل إمارة دبي إلى معرض فني مفتوح وعالمي ومتاح للجميع، وتعزيز مكانتها كمدينة عالمية ذات إسهامات ثقافية وفنية متميزة.

ويعد مشروع تجميل الدوارات العامة في دبي من المشروعات التي تسعى البلدية من خلالها إلى تعزيز المظهر الجمالي والحضاري في الأماكن العامة للإمارة، عبر تصاميم فنية مبتكرة تعبر عن الروح العصرية والعمرانية لدبي، وتتماشى مع المظهر العام لها.

استوحيت فكرة التصميم الجديد لدوار الورقاء من اسم المنطقة، حيث يحتوي على مجسم يضم زخارف طائر الورقاء حول حلقة الدوار، يبلغ ارتفاعه 3.5 أمتار، وسماكته 240 سنتيمتراً. واستوحِي مجسّم ند الحمر استناداً إلى اسم المنطقة، ويحتوي على مجسم الورود الذي يعكس تموج الكثبان الحمراء، وتبلغ ارتفاعات المجسمات بين 1.9 و2.9 متر. وجاءت فكرة دوار ند الشبا من كلمة ند وهو التل الترابي المرتفع، حيث صُمّم بشكل ليعكس تموّج المجسم مع المحيط، وتراوح ارتفاعاته من 0.6 إلى 2.0 متر.

كما صُمم مجسم دوار الخوانيج من اسم المنطقة نسبةً إلى بئر ماء عذبة كانت تسمى الخوانيج، ويبلغ ارتفاعه ثلاثة أمتار، واستوحي من البيئة الصحراوية الزراعية التي اشتهر بها أهالي المنطقة.