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الامارات | محمد بن راشد ينعى محمد بن الشيخ مجرن

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دبي ■ الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نعى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن الشيخ مجرن بن سلطان، الذي وافته المنية أمس، داعياً المولى عز وجل أن يسكن الفقيد فسيح جناته، ويلهم أهله الصبر والسلوان. وقال صاحب السمو في حسابه على منصة «إكس»: «ودّعت دبي اليوم الشيخ محمد بن الشيخ مجرن بن سلطان، أحد رجالاتها الأفاضل الناصحين المخلصين.. عاصر الشيخ راشد بن سعيد رحمهما الله، وكان صاحب رأي سديد وحكمة نابعة من محبة وإخلاص للحاكم والمحكومين».

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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