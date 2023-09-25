الامارات | إعلانات وهمية بتخفيضات على وجبات سريعة تستهدف سرقة حسابات بنكية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شكا مستخدمون تعرضهم لاحتيال إلكتروني عبر منصات «سوشيال ميديا» جراء عروض مزيّفة بتخفيضات لمطاعم تقدم وجبات سريعة، مؤكدين أنهم بمجرد الضغط على الرابط يتم تحويلهم لصفحة الدفع التي تطلب بياناتهم البنكية وتزويدهم برقم OTP، وبمجرد إدخاله يتم سحب مبالغ كبيرة من حساباتهم البنكية.

في المقابل، حذّرت شرطة الشارقة من عمليات احتيال إلكتروني تندرج تحت غطاء عروض وهمية لمطاعم تقدم وجبات سريعة، حيث يتم سرقة الحسابات البنكية بعد إدخال البيانات الخاصة بالشخص والقيام بإتمام عملية الدفع، بحيث يتم سحب آلاف الدراهم، أي أن 20 درهماً قد يتم سحبها 2000 درهم.

وتفصيلاً، قال عمر إبراهيم، إنه رصد إعلاناً على أحد مواقع التواصل الاجتماعي يفيد بتقديم عروض على أحد المطاعم التي تقدم وجبات سريعة، حيث قام باختيار وجبة بـ27 درهماً، ثم تحويله إلى رابط الدفع، وبمجرد إدخال بيانات البطاقة البنكية، تلقّى رسالة هاتفية برقم OTP لإتمام عملية الدفع وبعد سداده فوجئ بسحب 2700 درهم من حسابه البنكي.

وأوضح (إسماعيل ع.) أنه وقع ضحية احتيال إلكتروني لإعلان من إحدى الشركات التي تقدم وجبات سريعة للدجاج، وبعد طلب وجبة تبلغ قيمتها 30 درهماً، أدخل رقم OTP المرسل إليه لإتمام عملية الدفع، إلا أنه سُحب من بطاقته مبلغ 30 ألف درهم بدلاً منها، مشيراً إلى أنه تقدم ببلاغ للأجهزة الأمنية بسبب تعرضه لعملية الاحتيال.

في المقابل، أفادت منصة «كن واعياً»، التي تنظمها القيادة العامة لشرطة الشارقة في «سيتي سنتر» الزاهية بشأن التوعية والوقاية من الجرائم الإلكترونية بأنواعها المختلفة، بأن هناك أساليب مبتكرة ومتطورة لأغلب الجرائم الإلكترونية، وتتضمن الابتزاز الإلكتروني، والاحتيال والاختراق والانتحال الإلكتروني، وأخيراً الاحتيال الهاتفي والألعاب الإلكترونية.

وكشف القائمون على المنصة لـ«الإمارات اليوم»، أن جريمة الاحتيال الإلكتروني التي يتم الترويج لها عبر روابط مزيفة تقدم إعلانات وعروضاً لشركات منها مطاعم الوجبات السريعة وشركات المياه وذلك على سبيل المثال لا الحصر، من خلال طلب اختيار الوجبة على الموقع، وبعد الاختيار يتم التحول إلى رابط الدفع، حيث يتم طلب كل البيانات البنكية والرقم الثلاثي السري الموجود خلف البطاقة (cvv)، ثم يتم إرسال رسالة نصية برقم OTP لإتمام عملية الدفع، وبعد إدخال الرقم يفاجأ الشخص بتعرضه لعملية احتيال وسرقة مبلغ مالي كبير يختلف عن المبلغ المعروض في الإعلان، موضحين أن المواقع المزيفة تكون معروفة من خلال العديد من النقاط الفنية التي يجب مراعاتها أثناء التصفح والتسوق الإلكتروني.

وأوضحوا أن هناك جرائم تتم عبر النصب والاحتيال الهاتفي والاختراقات الإلكترونية وانتحال الشخصيات في مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بمختلف الطرق والأساليب.

ونبّهت شرطة الشارقة، إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر من الوقوع ضحية لمثل تلك العمليات الاحتيالية، لاسيما وأن المحتالين يلجأون في الوقت الحالي لأساليب جديدة ومختلفة تعتمد على إقناع الضحية عبر العروض الوهمية المميزة، ما يوقع البعض في خطأ الانسياق وراء تلك الإغراءات الكاذبة ومن ثم الوقوع ضحية للاحتيال الإلكتروني.

• محتالون يُسقطون ضحاياهم بطلب البيانات البنكية وإرسال «OTP» لسرقة مبالغ كبيرة.