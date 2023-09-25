الامارات | حميد النعيمي يصدر مرسوماً بإنشاء المكتب الإعلامي لحكومة عجمان

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، المرسوم الأميري رقم (9) لسنة 2023، بشأن إنشاء المكتب الإعلامي لحكومة عجمان.

ويأتي إنشاء المكتب بهدف تعزيز مكانة إمارة عجمان وهويتها الإعلامية بما يدعم تأثيرها الإقليمي والدولي، وترسيخ مبدأ الشفافية من خلال توفير معلومات دقيقة وموثوقة حول مشاريع الحكومة ومبادراتها، والمساهمة في إبراز إنجازاتها والترويج لها بما يحقق أهدافها الاستراتيجية والتنموية، بالإضافة إلى توفير سياسة إعلامية مستدامة تواكب التغيرات المتسارعة في وسائل الإعلام المختلفة.

ويتولّى المكتب مجموعة اختصاصات لدعم وقيادة منظومة إعلامية حكومية متكاملة ، من خلال إعداد وتنفيذ السياسات والاستراتيجيات الإعلامية للحكومة بما يتفق مع التوجّهات الإعلامية للدولة التي ترسّخ القيم والهوية الوطنية وتعزّز مكانة الدولة على الخريطة الإعلامية العالمية، حيث يختص المكتب بتنفيذ المشاريع والمبادرات الإعلامية وتمثيل الإمارة لدى وسائل الإعلام المحلية والعالمية وتزويدها بالأخبار والفعاليات والمناسبات الخاصة بالحكومة، بالإضافة إلى دوره في نشر المعرفة وتعزيز الوعي المجتمعي بالجهود الحكومية والمشاريع الاستراتيجية.

وينص المرسوم على أن يكون المكتب الإعلامي الجهة الحكومية المختصة بالتغطيات الإعلامية لصاحب السمو حاكم عجمان، وولي العهد على مستوى الإمارة والحكومة.

وسيكون للمكتب صلاحيات التنظيم والإشراف على المواد الإعلامية المرتبطة بمشاريع ومبادرات الجهات الحكومية المحلية في مختلف المجالات ، كما سيعمل المكتب على توحيد الخطابات والرسائل الإعلامية الصادرة عن الجهات الحكومية والتي تعكس رؤية وتطلعات الإمارة وتعزز سمعتها الإيجابية محلياً ودولياً.