الامارات | دفاع مدني دبي يسيطر على حريق شب فجراً ببرج سكني



الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سيطرت فرق الدفاع المدني في دبي على حريق شب في ساعة مبكرة من صباح اليوم حوالي الساعة ببرج سني في منطقة سبورت سيتي.

وأفاد المتحدث عن الدفاع المدني بأن بلاغاً ورد في الساعة 4.6 صباح اليوم عن وقوع الحادث، فتحرك مركز إطفاء البرشاء كمستجيب أول وجهة اختصاص، ووصل في الساعة 4.12 محققاً زمن استجابة ست دقائق، وتبين عند الوصول أن الحادث متوسط الحجم.

وقال إن فرق الإطفاء والإنقاذ باشرت على الفور عمليات إخلاء السكان بمساعدة الجهات ذات الصلة، وبدأت في عملية المكافحة، التي شارك فيها مركز إطفاء دبي للاستثمار، ومركز إطفاء جبل علي للدعم والإسناد.

وأضاف أن جهود المكافحة أسفرت عن السيطرة على الحادث خلال حوالي ساعة و13 دقيقة، لتبدأ مباشرة عملية الاحتواء التي انتهت في الساعة 6 و38 دقيقة، لافتاً إلى عدم وقوع أي إصابات وتم تسليم الموقع للجهات المختصة بعد انتهاء عمليات التبريد لتحديد أسباب الحريق.