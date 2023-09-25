الامارات | إلياس بوصعب: المنتدى الإعلامي للشباب فرصة لتدريبهم وتأهيلهم

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شكرا لقرائتكم خبر عن إلياس بوصعب: المنتدى الإعلامي للشباب فرصة لتدريبهم وتأهيلهم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد نائب الرئيس التنفيذي للجامعة الأمريكية بدبي، إلياس بو صعب، أن المنتدى الإعلامي للشباب، فرصة جيدة أمام الشباب العرب لتبادل الأفكار والرؤى واكتساب الخبرات حول العمل الإعلامي.
وأضاف في تصريح لـ«الإمارات اليوم» أن التكنولوجيا تعد أحد أهم الركائز التي يقوم عليها الأداء الإعلامي حالياً، مشيراً إلى أن التقنية جزء من عمل الشباب، ولذلك من الضروري الاعتماد عليها لإنتاج المحتوى الإعلامي.
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