الامارات | منى المري: 3 مقترحات من خلوة الشباب ستعرض على مجلس إعلام دبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، منى المري: "إن المنتدى الإعلامي للشباب ينطلق في دورته الأولى، وحرصنا بتوجيه من سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس مجلس إعلام دبي، أن يتم إشراك الشباب سواء من خلال الجلسات الخاصة بهم أو من خلال إشراكهم في العملية التطويرية الخاصة بهم والتي تسعى إليها إمارة دبي في تطوير مؤسساتها الإعلامية".

وأضافت في تصريحات لـ"الإمارات اليوم": "نجحنا في تنظيم خلوة إعلامية خاصة بالشباب، وأعطى حضور الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة هيئة الثقافة والفنون، الحدث زخماً ثقافياً وإبداعياً"، مشيرة إلى أن عدد الشباب الحاضرين للخلوة أكثر من 200 طالب وطالبة من كليات الإعلام في الدولة".

وذكرت المري أن الشباب قدموا خلال الخلوة ثلاثة مقترحات هي طرح جائزة إعلامية للشباب، وتعزيز التدريب في المؤسسات الإعلامية، والتثقيف الإعلامي للشباب، والتي سيتم عرضها على مجلس إعلام دبي".