الامارات | "أبوظبي للتقاعد": 6 حالات تستوجب تحديث بيانات جهات العمل‎

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دعا صندوق أبوظبي للتقاعد جهات العمل إلى ضرورة تحديث بياناتها المسجلة لدى الصندوق، وذلك في 6 حالات تشمل إغلاق الجهة أو دمجها أو في حالة تغيير حساباتها البنكية مؤكداً على ضرورة إعلام الصندوق في حالة تغيير سلم الرواتب أو بيانات الاشتراكات لدى الجهة.

كما دعا الصندوق الجهات إلى تحديث بيانات مسؤولي التواصل المخولين لضمان التواصل الفعال وحفظ حقوق المواطنين العاملين لديها ويُمكن للجهات تَحديث بياناتها عبر الموقع الإلكتروني للصندوق

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