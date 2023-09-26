الامارات | بوخش للشباب: ابدأوا مشروعاتكم بلا تردد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نصح الإعلامي ورائد الأعمال الإماراتي، أنس بوخش، الشباب بأن يبدأوا مشروعاتهم دونما تردد أو خوف من أي عقبات قد يواجهونها.

واستعرض خلال «جلسة إعلامية مُلهمة»، ضمن فعاليات أعمال المنتدى الإعلامي للشباب، أمس، بداياته في عالم وسائل التواصل الاجتماعي، والنجاحات التي حققها خلال السنوات الماضية، إضافة إلى أهم التحديات التي واجهته، ووصولاً إلى جملة من النصائح التي وجهها إلى الشباب الطامح لبدء مسيرة مهنية حافلة وناجحة، مع الاستفادة من التطور التقني المتسارع الذي أصبحت تتسم به منصات التواصل الاجتماعي.

وقال بوخش إن أولى خطواته في الدخول إلى عالم وسائل التواصل الاجتماعي، كانت من خلال منصة «فليكر»، الخاصة بتبادل الصور والمقاطع المرئية، حيث كان يوثّق عبرها بعضاً من أحداث حياته اليومية، موضحاً أن الانضمام لـ«انستغرام» كان برأيه البداية الحقيقية له، واستطاع أن يعبر عن نفسه وأفكاره بشكل واضح، والتي مع مرور الوقت بدأت تنضج شكلاً وموضوعاً، وأنه كان يحاول جاهداً أن يكون محتواه مطابقاً تماماً لطبيعة شخصيته وحياته اليومية، دونما تكلف أو تصنُّع حتى يصل بسهولة لقلوب وعقول متابعيه.

وأضاف أن أصعب المقابلات الحوارية التي أجراها خلال تقديمه وإعداده لبرنامج ABtalks على «يوتيوب» تلك التي استضاف خلالها والدته، معتبراً أنها كانت مقابلة صعبة، كونه يريد أن يقدم محتوى ومعلومات جديدة للمتابعين، يوفر من خلالها بُعداً جديداً في علاقة الأم بابنها.

ونصح الشباب خصوصاً في بدايات مستقبلهم المهني، في عالم وسائل التواصل الاجتماعي، بالبدء الفوري في خطواتهم ومشروعهم دونما تردد أو خوف من أي عقبات قد يواجهونها، والتمتع بإصرار قوي لبدء شيء يحبونه ويفضلونه، حتى يستطيعوا الاستمرار فيه بنجاح، بعيداً عن تقليد الآخرين أو المشهورين في أي مجال.

وقال أنس بوخش إنه يتبع استراتيجية في عمله، تعتمد على الإنصات للآخر جيداً، لاكتشاف جوانب جديدة في شخصياتهم، ومن ثمّ إخراج محتوى حواري لائق وجيد يليق بالضيوف والمتابعين، فضلاً عن أهمية الإقلال من الحكم على الآخرين قبل أي حوار، خصوصاً أن هذا الأمر يسهم كثيراً في راحة الضيوف، وبالتالي الحصول على معلومات جديدة ومهمة تفيد المتلقي، مبيناً أن برنامجه أضاف إلى شخصيته الكثير، وفي مقدمة ذلك أهمية الاستماع جيداً للآخرين، وأن نصبح متواضعين في علاقاتنا مع محيطنا المجتمعي.