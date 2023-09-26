الامارات | أحمد بن محمد يشهد حفل توزيع جوائز الإعلام العربي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، شهد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام حفل توزيع جوائز الإعلام العربي.

الفائزون بجوائز الإعلام العربي في الدورة الـ21 من منتدى الإعلام العربي:

أحمد دياب - صحيفة الأهرام العربي - فئة الصحافة السياسية.

جمال جوهر - صحيفة الشرق الأوسط - فئة الصحافة الاستقصائية.

مجدي أبو الفتوح - صحيفة الشروق المصرية - فئة الصحافة الاقتصادية.

أسماء الشامسي - مجلة ماجد تفوز فئة صحافة الطفل.

صحيفة هسبريس الإلكترونية فئة الإعلام الرقمي (أفضل منصة إخبارية).

بوابة أرقام المالية - أفضل منصة اقتصادية.

منصة " FilGoal" - أفضل منصة رياضية.

برنامج الصباح مع صبا - فئة أفضل برنامج اقتصادي.

برنامج أحمر بالخط العريض - أفضل برنامج اجتماعي.

برنامج على خطى العرب - أفضل برنامج ثقافي.

فيلم ذاكرة الرمال يفوز عن - أفضل عمل وثائقي.

برنامج في المرمى - أفضل برنامج رياضي.

الكاتبة سوسن الأبطح - أفضل كاتب عامود صحافي.

د. محمد الرميحي جائزة شخصية العام الإعلامية.