الامارات | محمد بن زايد يستقبل رئيس وزراء هولندا

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شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد يستقبل رئيس وزراء هولندا والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، في أبوظبي، مارك روته، رئيس وزراء هولندا، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين الإمارات العربية المتحدة وهولندا.
وأثنى سموه على العلاقات القوية التي تربط دولة الإمارات ومملكة هولندا، معربًا عن التزام البلدين بتعزيز هذه العلاقات وتطويرها بما يخدم مصالح الشعبين ويعزز من فرص التنمية والازدهار.
وقال صاحب السمو في تدوينة عبر منصة "إكس": تربطنا بهولندا علاقات تعاون بناء نمضي إلى تعزيزها لخدمة مصالحنا المشتركة وتطلعات شعبينا نحو التنمية والازدهار.
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