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الامارات | موارد عجمان تعلن عن عطلة المولد النبوي في الدوائر الحكومية

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مينا غالي - عجمان 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن موارد عجمان تعلن عن عطلة المولد النبوي في الدوائر الحكومية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدرت دائرة الموارد البشرية بعجمان تعميماً إلى كافة الجهات الحكومية في إمارة عجمان بشأن عطلة المولد النبوي الشريف لعام 1445 هـ.

ونص التعميم بأن تكون عطلة المولد النبوي الشريف لهذا العام يوم الجمعة الموافق 29 سبتمبر 2023م.

وبهذه المناسبة هنأت دائرة الموارد البشرية قيادة وحكومة و شعب دولة الإمارات العربية المتحدة و الأمتين العربية و الإسلامية سائلين الله أن يعيدها على الجميع باليمن والبركات. 

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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