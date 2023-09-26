الامارات | العلماء يعلن إطلاق دليل تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي في الإعلام

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وزير الدولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد عمر سلطان العلماء إطلاق دليل تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي في الإعلام.

وقال العلماء خلال جلسة “كيف سيؤثر الذكاء الاصطناعي على الإعلام” ضمن فعاليات اليوم الأول من منتدى الإعلام العربي إن الذكاء الاصطناعي لا يشكل تهديداً بل هو أداة مهمة تزخر بالفرص.

وأضاف إن “النُظم الذكية أصبحت تنافس البشر في صناعة المحتوى”، مبيناً أن الإعلاميين سيتجهون لصناعة ونشر المحتوى عبر المنصات الرقمية والاستغناء عن التقليدية.

وأشار إلى أن الدراسات تفيد أنه بحلول 2025 سيتم إنشاء 90٪ من المحتوى بواسطة الذكاء الاصطناعي، مضيفاً أن 471 مليار مقطوعة موسيقية تم تطويرها بواسطة فريق من الشباب باستخدام الذكاء الاصطناعي.