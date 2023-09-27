الامارات | «كهرباء دبي» توقع اتفاقية تعاون مع مؤسسة دبي للإعلام

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أبرمت هيئة كهرباء ومياه دبي اتفاقية تعاون مع مؤسسة دبي للإعلام، لتوطيد أواصر الشراكة الفعالة والعمل المشترك بين الطرفين، بما يخدم أهدافهما الاستراتيجية، ويوفر قيمة مضافة لدورهما الوطني في مواكبة القفزة التنموية الجديدة التي تشهدها دولة الإمارات وإمارة دبي، حيث جاء توقيع الاتفاقية خلال مشاركة الهيئة في الدورة الـ21 من منتدى الإعلام العربي بوصفها شريك الاستدامة للمنتدى.

وأشاد العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير، بالتعاون المثمر بين الهيئة ومؤسسة دبي للإعلام، لتسليط الضوء على الإنجازات والمكتسبات التي تحققها دبي لتسريع عجلة مسيرة التنمية المستدامة، ورفع الوعي بأهمية تحقيق الحياد الكربوني.

وأكد أهمية الدور الذي يؤديه الإعلام في إبراز دور الهيئة لتعزيز ريادة دولة الإمارات العالمية في مجال العمل المناخي، وتسريع عجلة الاستدامة والانتقال إلى الطاقة النظيفة والمتجددة، انسجاماً مع استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050.

وأضاف: «ندعم منتدى الإعلام العربي بوصفه شريكاً جوهرياً في دعم جهودنا الهادفة لضمان مستقبل أكثر استدامة واخضراراً للعالم بأسره. وفي عام الاستدامة في دولة الإمارات، ومع بدء العد التنازلي لاستضافة الدولة للدورة 28 من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) في مدينة إكسبو دبي من 30 نوفمبر وحتى 12 ديسمبر 2023، نتطلع إلى تعزيز التواصل بين المؤسسات الإعلامية الوطنية والإقليمية والعالمية بهدف تقديم محتوى إعلامي موثوق ومسؤول يسهم في ضمان مستقبل أكثر استدامة للبشرية جمعاء».

وتابع الطاير: «نحرص على مواصلة توطيد أواصر الشراكة والتعاون مع مختلف وسائل الإعلام لرفع مستوى وعي جميع أفراد المجتمع حول مختلف القضايا والموضوعات التي تمس حياتهم اليومية، لاسيما الاستدامة التي تسهم في تعزيز التنمية الاجتماعية، والاقتصادية، والبيئية».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لدبي للإعلام، محمد الملّا: «نضع من خلال التعاون والاتفاقيات الاستراتيجية في منتدى الإعلام العربي، منصاتنا الإعلامية في خدمة نشر المعرفة وتحفيز العمل، لنكون مساهمين في تحقيق أهداف استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050، معاً نهدف إلى دعم مستقبل مستدام وتحقيق تأثير إيجابي وهادف لوطننا والعالم».

وأضاف الملّا: «تأتي هذه الاتفاقية ترجمة لتوجيهات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، ورؤيته حول دور الإعلام في المشاركة في مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة في دولة الإمارات ومختلف دول العالم العربي، وفي تحقيق ونشر أهداف استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050. ودور الإعلام في نقل أفضل صورة لاستضافة الدولة للدورة 28 من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP 28)».

وأوضح أن «هذه الشراكة تأتي ضمن حزمة المبادرات التي كنّا قد أعلنّا عنها في هذا المنتدى بهدف تعزيز الاستدامة على الصعيدين البيئي والإعلامي وتعزيز الشراكات مع المؤسسات الحكومية والخاصة من جهة، وصنّاع المحتوى من جهة أخرى، لفتح أفق جديد من الإبداع وخلق فرص العمل للشباب المبدع في خدمة الاستدامة، وتحقيق أهداف الدولة الاستراتيجية في مجال البيئة. إن هذه الحلقة من التكامل بين المؤسسات والمجتمع، هي أحد أهم مكونات نجاح وريادة دولة الإمارات في جميع المجالات، ونحن مؤسسة دبي للإعلام على التزام تام في دعم كل المبادرات والجهود التي تخدم تحقيق الأهداف الوطنية والتعريف بقيمنا الإماراتية الأصيلة وإنجازاتنا للعالم».

وقّع الاتفاقية كل من النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الاستراتيجية والاتصال الحكومي في الهيئة، خولة المهيري، والرئيس التنفيذي لقطاع الشؤون التجارية والشراكات في «دبي للإعلام»، عبدالواحد جمعة، بحضور عدد من مسؤولي الجانبين.

• الاتفاقية تأتي ضمن مبادرات تعزز الاستدامة على الصعيدين البيئي والإعلامي.

• التعاون يسلط الضوء على إنجازات ومكتسبات تحققها دبي لتسريع التنمية المستدامة.