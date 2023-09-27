الامارات | أحمد بن محمد يلتقي أمين عام «التعاون» ووزراء إعلام

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التقى سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، أمس، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، بمقر انعقاد منتدى الإعلام العربي في مدينة جميرا بدبي.

تم خلال اللقاء استعراض جهود الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي في دفع مسيرة العمل المشترك بين الدول الست الأعضاء في المجلس، في ضوء توافق الرؤى حول أهمية تعزيز التعاون في مختلف المجالات، لاسيما على الصعيد الاقتصادي، استناداً إلى ما تتمتع به المنطقة من مقومات اقتصادية قوية جعلتها تشكل مجتمعةً ثامن أقوى اقتصاد على مستوى العالم.

وثمّن سموه جهود الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في تأكيد دور المجلس كمظلة للجهود الرامية إلى تعزيز التعاون الخليجي-الخليجي، كذلك فتح مسارات جديدة للتعاون الخليجي مع العالم، تأكيداً على المكانة الرائدة لدول المنطقة، ومكانتها المؤثرة على الساحة العالمية.

كذلك تطرّق اللقاء إلى مناقشة دور الإعلام في مساندة الطموحات الكبيرة لدول مجلس التعاون وما هو متوقع منه من إسهامات خلال المرحلة المقبلة في إلقاء الضوء على ما تشهده منطقة الخليج من إنجازات ضخمة رسخت المكانة المرموقة لدولها، وكذلك الدور المأمول من الإعلام في إلقاء الضوء على الفعاليات الكبرى التي تستضيفها وتنظمها دول المنطقة، وفي مقدمتها مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، والذي من المقرر أن تستضيفه دولة الإمارات في دبي بعد أسابيع قليلة، وغيره من فعاليات كبرى تشهدها دول المنطقة في مختلف المجالات.

إلى ذلك التقى سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، أمس، في مقر منتدى الإعلام العربي، وزير الإعلام في مملكة البحرين الدكتور رمزان بن عبدالله النعيمي، ورئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في جمهورية مصر العربية كرم جبر، والمشاركين في أعمال المنتدى ضمن جلسة وزارية أفردها لهم الحدث لاستعراض مستقبل العمل الإعلامي من منظور حكومي.

وتناول اللقاء بحث سبل التعاون في المجال الإعلامي من أجل تعزيز قدرة الإعلام العربي على استكشاف الفرص والتصدي للتحديات ومساندة التطلعات التنموية الطموحة نحو مستقبل التنمية المستدامة في المنطقة، ليكون الإعلام بشقيه الحكومي والخاص داعماً للجهود التنموية التي تشهدها المنطقة في مختلف المجالات.