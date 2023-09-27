الامارات | «دبي للإعلام» و«تنظيم الإعلام» في مصر يوقعان مذكرة تفاهم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وقّع مجلس دبي للإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في جمهورية مصر العربية، مذكرة تفاهم بحضور سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، بهدف تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال التطوير الإعلامي، على هامش أعمال أول أيام «منتدى الإعلام العربي»، الذي انطلقت أعمال دورته الـ21 أمس في دبي، بمشاركة حشد من القيادات والرموز الإعلامية في المنطقة والعالم.

وقع المذكرة رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر كرم جبر، ونائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام منى غانم المرّي، حيث أكد الجانبان أن هذه الخطوة تأتي في ضوء الروابط الوثيقة التي طالما جمعت بين جمهورية مصر الشقيقة ودولة الإمارات في مختلف المجالات، وتهيئ لمرحلة جديدة من التعاون البناء في المجال الإعلامي.

وأكد كرم جبر أن التعاون المصري الإماراتي في المجال الإعلامي سيشهد تطوراً ملموساً مع توقيع مذكرة التفاهم بين مجلس دبي للإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وتعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية القائمة بينهما بشكل فعال، ومد جسور التعاون بين البلدين.

وأضاف أن هناك قواسم مشتركة كثيرة بين الإعلام المصري والإماراتي تمهد للبناء عليها للوصول إلى مشروعات تحقق رؤية الجانبين في تبادل الخبرات في كل المجالات.

من جانبها، أكدت منى غانم المرّي، أن الريادة المصرية في مجال الإعلام هي محل كل التقدير والإعزاز، إذ ترسخت على مر عقود طويلة وعبر مؤسسات لها ثقلها ومكانتها سواء في مجال العمل الصحافي أو التلفزيوني وكذلك الإذاعي.

وقالت إن «الإعلام المصري يشكل ركيزة أساسية في بنية الإعلام العربي، ونحن نعتز بهذا الاتفاق الذي نرى فيه خطوة مهمة على طريق التعاون في مجال التطوير الإعلامي تتويجاً لتوافق الرؤى حول أهمية مضافرة الجهود من أجل بناء مساقات جديدة يمكن من خلالها المساهمة في النهوض بمسيرة الإعلام العربي بصفة عامة، ونتطلع إلى أن يكون هذا التفاهم مقدمة لشراكة تخدم تطوير القطاع على الصعيدين الثنائي والعربي».

وأكدت البدء في تنفيذ خطة تطوير شاملة لإعلام دبي أساسها الكادر الإعلامي الوطني المؤهل لصنع إعلام يرقى إلى مستوى ما حققته دولة الإمارات من إنجازات توجب أن يكون إعلامها قادراً على نقل صورة واضحة عنها إلى العالم.. إعلام يرسّخ الهوية الوطنية ويواكب المتغيرات العالمية المحيطة، ويعالجها بأسلوب يعتمد على الإلمام الواعي بمختلف جوانبها، وما يستدعيه ذلك من توثيق التعاون مع الجهات الإعلامية الرائدة في المنطقة والعالم لزيادة مستوى تبادل الخبرات والمعارف المهنية.

وسيشمل التعاون تدريب وتطوير الكوادر البشرية لدى الطرفين، وتبادل الخبرات والمعارف الفنية المتخصصة، والتعاون في مجال إجراء البحوث والدراسات المتخصصة في المجال ذاته، تأسيساً على ما يتمتع به طرفا الاتفاق من مقومات.

وتأتي مذكرة التفاهم امتداداً لروابط التعاون بين إعلام دبي والمجتمع الإعلامي المصري من خلال المبادرات التي أطلقتها دبي لخدمة الإعلام العربي، في مقدمتها «منتدى الإعلام العربي»، الذي يشهد سنوياً مشاركة أبرز الوجوه الإعلامية وقيادات المؤسسات الصحافية الرائدة في مصر.

منى المرّي:

• عملية التطوير الشاملة لإعلام دبي بدأت.. والتعاون وتبادل الخبرات ركيزة أساسية لنجاحها.

كرم جبر:

• القواسم المشتركة بين الإعلام المصري والإماراتي تمهد لبناء مشروعات تحقق رؤية الجانبين في التعاون، وتبادل الخبرات.