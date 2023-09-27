الامارات | «القرصنة» تتصدر تحديات المنصات الرقمية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اتفق مسؤولون في منصات رقمية، خلال جلسة «مستقبل المنصات الرقمية» التي انعقدت أمس، على أن هناك تحديات عدة تواجه عمل المنصات الرقمية، أبرزها «القرصنة الإلكترونية»، و«تأجيل عرض المحتوى بسبب عوامل خارجية»، و«التسويق»، و«ملاءمة المحتوى لكل الفئات».

وقال نائب الرئيس للمحتوى في منصة ستارز بلاي، طوني صعب، إن «لدينا اليوم في ستارز بلاي محاور عدة نعمل عليها، ومنها الرياضة التي تستقطب معظم العملاء في المنطقة»، مضيفاً أن «الأعمال الأصلية الخاصة بنا مبنية على البيانات التي نحصل عليها من العملاء، وما يمكن إنتاجه بصورة مناسبة لهم».

وقالت نائب الرئيس الأول لاكتساب المحتوى والقنوات العربية في osn رولا كرم، إن هناك عدداً من التحديات التي تواجه osn يومياً، منها التسويق وملاءمة المحتوى لكل الفئات. وأردفت: «جميع المتنافسين يواجهون التحديات ذاتها».

من جانبه، قال مدير منصة «شاهد» طارق إبراهيم، إن «جزءاً مهماً من أعمالنا يتمثل في تطوير الصناعة بكل أشكالها، خصوصاً الترفيهي منها، كالدراما، فحتى نستطيع أن نروي قصصنا للعالم نحتاج لكتّاب يكتبون بطريقة مناسبة».