الامارات | اللجنة الوطنية للانتخابات تعلن مقار المراكز الانتخابية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات مقار المراكز الانتخابية، مؤكدة جاهزيتها التامة لاستقبال الناخبين في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023 خلال يومي التصويت المبكر (4 و5 أكتوبر) ويوم الانتخاب الرئيسي (7 أكتوبر).



وتضم قائمة المراكز الانتخابية المعتمدة ليوم الانتخاب الرئيسي، 24 مركزاً على مستوى الدولة، كاملة التجهيز بشكل يضمن سير العملية الانتخابية بسلاسة، فيما تفتح 9 مراكز منها أبوابها خلال يومي التصويت المبكر.

وأكدت اللجنة الوطنية للانتخابات أن المراكز الانتخابية تم توزيعها بشكل مدروس وضمن خطة محددة تضمن لجميع أعضاء الهيئات الانتخابية إمكانية الوصول إليها والإدلاء بأصواتهم، مبينة أن جميع المراكز الانتخابية مجهزة لاستيعاب أعداد كبيرة تتناسب مع عدد الهيئات الانتخابية.

وأوضحت اللجنة أنها راعت في التوزيع المدروس للمراكز الانتخابية، عوامل حيوية مثل أماكن توزّع الهيئات الانتخابية جغرافياً، وتوفر الخدمات والمرافق والمواقف والبنى التحتية المطلوبة لتحقيق كافة معايير نجاح العملية الانتخابية.

ودعت اللجنة الوطنية للانتخابات أعضاء الهيئات الانتخابية من الناخبين إلى المشاركة بفاعلية في عمليات التصويت، لما فيه من تعزيز المشاركة السياسية، والارتقاء بالعمل البرلماني في دولة الإمارات، وتعزيز دور المواطن في عملية صنع القرار.

ووفقاً للجدول الزمني لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، تتيح فترة التصويت المبكر للناخبين، الإدلاء بأصواتهم مبكراً في يومي 4 و5 أكتوبر، في 9 مراكز منتشرة في جميع إمارات الدولة، وذلك من الساعة (التاسعة) صباحاً حتى (السادسة) مساءً، لتكون المدة الزمنية لعملية التصويت المبكر 9 ساعات كاملة في اليوم الواحد.

مراكز التصويت المبكر

وتشمل المراكز الانتخابية التسعة المتاحة للتصويت المبكر: مركز أبوظبي للطاقة في مدينة أبوظبي، ومركز العين للمؤتمرات في منطقة العين، وقاعة أفراح مدينة زايد في منطقة الظفرة، وقاعة الملتقى في مركز دبي التجاري العالمي في إمارة دبي، ونادي الشارقة الثقافي للشطرنج في إمارة الشارقة، ومركز الفجيرة للمعارض في إمارة الفجيرة، وقاعة الشيخ زايد للمؤتمرات والمعارض بجامعة عجمان في إمارة عجمان، وقاعة الاتحاد للمناسبات في إمارة أم القيوين، ومركز إكسبو في إمارة رأس الخيمة.

مراكز التصويت في يوم الانتخاب الرئيسي

أما فيما يتعلق بالمراكز الانتخابية في يوم الانتخاب الرئيسي والتي يصل عددها إلى 24 مركزاً، فسوف تفتتح أبوابها للناخبين من الساعة 8 صباحاً ولغاية الساعة 8 مساء ولمدة 12 ساعة.

وتضم المراكز الانتخابية في يوم الانتخاب الرئيسي (09) مراكز في إمارة أبوظبي، منها (03) مراكز في مدينة أبوظبي وهي: مركز أبوظبي للطاقة، وجامعة زايد، ومجلس الهواشم، و(03) مراكز في منطقة الظفرة وهي قاعة أفراح مدينة زايد، وقاعة أفراح مدينة غياثي، وقاعة أفراح السلع، و(03) مراكز في منطقة العين وهي مركز العين للمؤتمرات، وقاعة أفراح الوقن، وقاعة أفراح الهير.

ويبلغ عدد المراكز في إمارة دبي (03) مراكز، وهي: قاعة الملتقى في مركز دبي التجاري العالمي، وقاعة أفراح حتا، ومجلس الخوانيج، إضافة إلى (05) مراكز انتخابية في إمارة الشارقة، وهي: نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، ونادي مليحة الثقافي الرياضي، ومجلس ضاحية البستان، ومركز إكسبو خورفكان، ومجلس ضاحية خور كلباء.

كما تم تحديد مركزين انتخابين في إمارة عجمان، وهما: قاعة الشيخ زايد للمؤتمرات والمعارض في جامعة عجمان، ومركز سند للخدمات في منطقة مصفوت، إضافة إلى تحديد مركزين انتخابيين في إمارة رأس الخيمة، وهما: مركز إكسبو، ومركز شباب الغيل، ومركزين انتخابيين في إمارة الفجيرة، وهما: مركز الفجيرة للمعارض، ومركز دبا للمعارض، فضلاً عن تحديد مركز انتخابي واحد في أم القيوين، وهو: قاعة الاتحاد للمناسبات.

يشار إلى أن آلية التصويت في يومي التصويت المبكر 4 و5 أكتوبر ستكون من خلال نظام التصويت الهجين (التصويت إلكترونياً في 9 مراكز انتخابية، وعن بُعد عبر تطبيق (شارك للإمارات)، ورابط التصويت في التطبيق الذكي للجنة الوطنية للانتخابات وموقعها الإلكتروني uaenec.ae، على أن يُخصص يوم 6 أكتوبر للتصويت عن بُعد فقط، كما سيكون يوم 7 أكتوبر يوم الانتخاب الرئيسي عبر التصويت الإلكتروني في 24 مركزاً انتخابياً، أو "التصويت عن بُعد".

وتتوافر معلومات شاملة عن انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023 عبر الموقع الإلكتروني للجنة الوطنية للانتخابات www.uaenec.ae، وتطبيقها الذكي (اللجنة الوطنية للانتخابات- UAENEC) المتوفر على متجري آبل ستور وجوجل بلاي، وصفحات التواصل الاجتماعي الخاصة باللجنة، أو عبر خدمة الواتساب على الرقم (600500005).