الامارات | "الوطنية للانتخابات" تخصص التطبيق "شارك للإمارات" والموقع الإلكتروني للجنة للتصويت عن بعد في انتخابات "الوطني الاتحادي 2023"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات عن تخصيص التطبيق "شارك للإمارات"، المتوافر في متجري آبل ستور وجوجل بلاي، والموقع الإلكتروني للجنة الوطنية للانتخابات، وتطبيقها الذكي، لعملية التصويت عن بعد في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، إلى جانب توفر التصويت في مراكز الانتخاب التي اعتمدتها اللجنة والمنتشرة في إمارات الدولة، وذلك بهدف التسهيل على الناخبين خلال أيام التصويت الأربعة التي تمتد من 4 الى 7 أكتوبر 2023.

يأتي إطلاق التطبيق "شارك للإمارات" في إطار حرص اللجنة الوطنية للانتخابات على توظيف جميع الإمكانات والتقنيات لتنفيذ الدورة الخامسة من الانتخابات على النحو الأمثل.

وأكدت اللجنة الوطنية للانتخابات أن التصويت عن بعد سيكون متاحاً على مدار (24) ساعة، ابتداء من الساعة (التاسعة) من صباح يوم الأربعاء 4 أكتوبر 2023، وحتى الساعة (الثامنة) من مساء يوم السبت 7 أكتوبر 2023، بتوقيت دولة الإمارات، وذلك عبر تطبيق (شارك للإمارات)، ورابط التصويت في التطبيق الذكي للجنة وموقعها الإلكتروني uaenec.ae.

ودعت اللجنة الوطنية للانتخابات أعضاء الهيئات الانتخابية إلى تفعيل الهوية الرقمية uaepass ، وتحميل تطبيق "شارك للإمارات" ليتمكنوا من التصويت عن بعد، حيث يتوافر التطبيق في متجر آبل ستور عبر الرابط: https://apps.apple.com/us/app/%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D9%84%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA/id6463196721، ومتجر جوجل بلاي عبر الرابط:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.uaevoting.ae .

وبحسب الجدول الزمني لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، ينطلق التصويت المبكر، يوم 4 أكتوبر ولمدة يومين، من خلال نظام التصويت الهجين (التصويت إلكترونياً في 9 مراكز انتخابية، وعن بُعد)، على أن يُخصص يوم 6 أكتوبر للتصويت عن بُعد فقط، كما سيكون يوم 7 أكتوبر يوم الانتخاب الرئيس عبر التصويت الإلكتروني في 24 مركزاً انتخابياً، أو "التصويت عن بُعد".

وتتوافر معلومات شاملة عن انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023 عبر الموقع الإلكتروني للجنة الوطنية للانتخابات www.uaenec.ae، وتطبيقها الذكي (اللجنة الوطنية للانتخابات- UAENEC) المتوفر على متجري آبل ستور وجوجل بلاي، وصفحات التواصل الاجتماعي الخاصة باللجنة، أو عبر خدمة الواتساب على الرقم (600500005).