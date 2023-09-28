الامارات | «الوطنية للانتخابات» تعلن مقار انتخابات «الوطني»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات مقار المراكز الانتخابية، مؤكدة جاهزيتها التامة لاستقبال الناخبين في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023 خلال يومي التصويت المبكر (الرابع والخامس من أكتوبر)، ويوم الانتخاب الرئيس (السابع من أكتوبر).

وتضم قائمة المراكز الانتخابية المعتمدة ليوم الانتخاب الرئيس، 24 مركزاً على مستوى الدولة مجهزة بشكل يضمن سير العملية الانتخابية بسلاسة، فيما تفتح تسعة مراكز منها أبوابها خلال يومي التصويت المبكر. وأكدت اللجنة الوطنية للانتخابات أن المراكز الانتخابية تم توزيعها بشكل مدروس ضمن خطة محددة تضمن لجميع أعضاء الهيئات الانتخابية إمكانية الوصول إليها والإدلاء بأصواتهم، مبيّنة أن جميع المراكز الانتخابية مجهزة لاستيعاب أعداد كبيرة تتناسب مع عدد الهيئات الانتخابية.

وأوضحت اللجنة أنها راعت في التوزيع المدروس للمراكز الانتخابية، عوامل حيوية مثل أماكن توزّع الهيئات الانتخابية جغرافياً، وتوافر الخدمات والمرافق والمواقف والبنى التحتية المطلوبة لتحقيق كل معايير نجاح العملية الانتخابية.

ودعت اللجنة أعضاء الهيئات الانتخابية من الناخبين، إلى المشاركة بفاعلية في عمليات التصويت، لما فيه من تعزيز المشاركة السياسية، والارتقاء بالعمل البرلماني في دولة الإمارات، وتعزيز دور المواطن في عملية صنع القرار.

ووفقاً للجدول الزمني لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، تتيح فترة التصويت المبكر للناخبين، الإدلاء بأصواتهم مبكراً في الرابع والخامس من أكتوبر، في تسعة مراكز منتشرة في جميع إمارات الدولة، من التاسعة صباحاً حتى السادسة مساء، لتكون المدة الزمنية لعملية التصويت المبكر تسع ساعات كاملة.

وتشمل المراكز الانتخابية التسعة المتاحة للتصويت المبكر: مركز أبوظبي للطاقة في مدينة أبوظبي، ومركز العين للمؤتمرات في منطقة العين، وقاعة أفراح مدينة زايد في منطقة الظفرة، وقاعة الملتقى في مركز دبي التجاري العالمي في إمارة دبي، ونادي الشارقة الثقافي للشطرنج في إمارة الشارقة، ومركز الفجيرة للمعارض في إمارة الفجيرة، وقاعة الشيخ زايد للمؤتمرات والمعارض في جامعة عجمان في إمارة عجمان، وقاعة الاتحاد للمناسبات في إمارة أم القيوين، ومركز إكسبو في إمارة رأس الخيمة.

أما في ما يتعلق بالمراكز الانتخابية في يوم الانتخاب الرئيس والبالغ عددها 24 مركزاً، فستفتتح أبوابها للناخبين من الثامنة صباحاً حتى الثامنة مساء مدة 12 ساعة.

وتضم المراكز الانتخابية في يوم الانتخاب الرئيس، تسعة مراكز في إمارة أبوظبي، منها ثلاثة مراكز في مدينة أبوظبي هي: مركز أبوظبي للطاقة، وجامعة زايد، ومجلس الهواشم، وثلاثة مراكز في منطقة الظفرة هي قاعة أفراح مدينة زايد، وقاعة أفراح مدينة غياثي، وقاعة أفراح السلع، وثلاثة مراكز في منطقة العين هي مركز العين للمؤتمرات، وقاعة أفراح الوقن، وقاعة أفراح الهير. ويبلغ عدد المراكز في إمارة دبي ثلاثة مراكز، هي: قاعة الملتقى في مركز دبي التجاري العالمي، وقاعة أفراح حتا، ومجلس الخوانيج، إضافة إلى خمسة مراكز انتخابية في إمارة الشارقة، هي: نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، ونادي مليحة الثقافي الرياضي، ومجلس ضاحية البستان، ومركز إكسبو خورفكان، ومجلس ضاحية خور كلباء.

كما تم تحديد مركزين انتخابين في إمارة عجمان هما: قاعة الشيخ زايد للمؤتمرات والمعارض في جامعة عجمان، ومركز سند للخدمات في منطقة مصفوت، إضافة إلى تحديد مركزين انتخابيين في إمارة رأس الخيمة هما: مركز إكسبو، ومركز شباب الغيل، ومركزين انتخابيين في إمارة الفجيرة هما: مركز الفجيرة للمعارض، ومركز دبا للمعارض، فضلاً عن تحديد مركز انتخابي واحد في أم القيوين هو: قاعة الاتحاد للمناسبات.

يشار إلى أن آلية التصويت المبكر في الرابع والخامس من أكتوبر ستكون من خلال نظام التصويت الهجين (التصويت إلكترونياً في تسعة مراكز انتخابية، وعن بعد عبر تطبيق شارك للإمارات)، ورابط التصويت في التطبيق الذكي للجنة الوطنية للانتخابات وموقعها الإلكتروني uaenec.ae، على أن يُخصص السادس من أكتوبر للتصويت عن بعد فقط، كما سيكون السابع من أكتوبر يوم الانتخاب الرئيس عبر التصويت الإلكتروني في 24 مركزاً انتخابياً، أو التصويت عن بعد.

• فترة التصويت المبكر تتيح للناخبين الإدلاء بأصواتهم مبكراً في الرابع والخامس من أكتوبر.

• 24 مركزاً للتصويت في يوم الانتخاب الرئيس 7 أكتوبر.

• 9 مراكز للتصويت المبكر يومي 4 و5 أكتوبر.

تطبيق «شارك للإمارات» للتصويت عن بُعد

أعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات تخصيص التطبيق «شارك للإمارات»، المتوافر في متجري «أبل ستور» و«جوجل بلاي»، والموقع الإلكتروني للجنة الوطنية للانتخابات وتطبيقها الذكي، لعملية التصويت عن بعد في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، إلى جانب توفر التصويت في مراكز الانتخاب التي اعتمدتها اللجنة والمنتشرة في إمارات الدولة، بهدف التسهيل على الناخبين خلال أيام التصويت الأربعة الممتدة من الرابع إلى السابع من أكتوبر 2023.

ويأتي إطلاق التطبيق «شارك للإمارات» في إطار حرص اللجنة الوطنية للانتخابات على توظيف جميع الإمكانات والتقنيات لتنفيذ الدورة الخامسة من الانتخابات على النحو الأمثل.

وأكدت اللجنة أن التصويت عن بعد سيكون متاحاً على مدار 24 ساعة، ابتداء من التاسعة صباح الأربعاء الرابع من أكتوبر المقبل، حتى الثامنة مساء السبت السابع من أكتوبر بتوقيت الإمارات، عبر تطبيق «شارك للإمارات»، ورابط التصويت في التطبيق الذكي للجنة وموقعها الإلكتروني uaenec.ae.

ودعت اللجنة أعضاء الهيئات الانتخابية إلى تفعيل الهوية الرقمية (uaepass)، وتحميل تطبيق «شارك للإمارات» ليتمكنوا من التصويت عن بعد، حيث يتوافر التطبيق في متجر «أبل ستور» عبر الرابط: https://apps.apple.com/us/app/شارك-للإمارات/id6463196721، ومتجر «جوجل بلاي» عبر الرابط: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.uaevoting.ae.

وبحسب الجدول الزمني لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، ينطلق التصويت المبكر في الرابع من أكتوبر لمدة يومين، من خلال نظام التصويت الهجين (التصويت إلكترونياً في تسعة مراكز انتخابية وعن بعد)، على أن يُخصص السادس من أكتوبر للتصويت عن بعد فقط، كما سيكون السابع من أكتوبر يوم الانتخاب الرئيس عبر التصويت الإلكتروني في 24 مركزاً انتخابياً، أو التصويت عن بعد.