الامارات | غرامات مشددة على 36 مركبة حجزتها شرطة دبي خلال يومين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

حجزت الإدارة العامة للمرور بشرطة دبي 36 مركبة خالف سائقوها قوانين السير والمرور خلال اليومين الماضيين، بحسب نائب مدير الإدارة بالوكالة العقيد محمد عبدالله خلفان القايدي الذي أشار إلى أن المخالفات تنوعت بين القيام بمسيرات عشوائية، وقيادة مركبة بطريقة تعرض حياة السائق أو سلامة الآخرين وأمنهم للخطر، وممارسة أعمال فوضى ، وإحداث تغييرات في محرك المركبة أو القاعدة دون ترخيص، والتسبب بالإزعاج لقاطني الإمارة، وعدم وضوح لوحات الأرقام، وإلقاء مخلفات على الطريق العام.

وأكد القايدي أن تلك السلوكيات قوبلت بإجراءات حازمة من قبل رجال المرور، خصوصاً وأن شرطة دبي حذرت سابقاً من أن تلك الأفعال تستوجب تطبيق قرار المرسوم 30 لسنة 2023 بشأن حجز المركبات التي تصل قيمة فك حجز المركبة في عدد من مخالفاتها إلى 50 ألف درهم.

وأشار إلى أنه على الرغم من التحذيرات التي أطلقتها شرطة دبي بضرورة الالتزام بالقوانين واللوائح المرورية، إلا أن فئة من السائقين الذين نظموا وشاركوا في مسيرات وأثاروا فوضى، لا يزالون يتصرفون بقدر من ضعف الوعي،

، لافتاً إلى أن سائقي المركبات المحجوزة ارتكبوا مخالفات استوجبت الحجز الفوري لمركباتهم.

وناشد أفراد المجتمع الإبلاغ مباشرة حال رصد مثل هذه التصرفات السلبية على الطرق، من خلال خدمة "عين الشرطة" المتوافرة بتطبيق شرطة دبي على الهواتف