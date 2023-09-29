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الامارات | رئيس الدولة يقدم واجب العزاء في وفاة عبيد علي الكتبي في الشارقة

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الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم واجب العزاء في وفاة عبيد علي بالعبد الكتبي.. وذلك خلال زيارة سموه مجلس العزاء في إمارة الشارقة.

وأعرب سموه عن خالص تعازيه ومواساته إلى أسرة الفقيد وذويه..داعيا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.

وأشاد سموه بمناقب الفقيد ومسيرة عطائه الوطنية المخلصة في خدمة وطنه وشعبه.

رافق سموه خلال تقديم واجب العزاء..سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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