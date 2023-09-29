الامارات | الطقس المتوقع غدا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام، ورطبا ليلاً وصباح الأحد مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

الرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية / 10 - 20 تصل إلى 30 كم/س.

الخليج العربي خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 13:50 والمد الثاني عند الساعة 01:50 والجزر الأول عند الساعة 19:39والجزر الثاني عند الساعة 07:55.

بحر عمان خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 09:50 والمد الثاني عند الساعة 22:51 والجزر الأول عند 16:20 والجزر الثاني عند الساعة 04:33.