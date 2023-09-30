الامارات | أروقة المحاكم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قضت محكمة الجنح في دبي بإدانة شخص آسيوي أعطى شيكات بسوء نية لشخص آخر بقيمة إجمالية 48 ألفاً و600 درهم، ليس لها مقابل وفاء قائم وقابل للسحب، كونها على حساب مغلق.

وأفادت وقائع الدعوى حسبما استقر في يقين المحكمة واطمأن إليه وجدانها بأن المتهم أعطى للمجني عليه شيكات عدة في إطار علاقة تجارية بينهما، لكن المجني عليه اكتشف عند حلول موعد الاستحقاق أن تلك الشيكات ليس لها وفاء كافٍ، كون الحساب مغلقاً.

وبسؤال المتهم في محضر الاستدلال اعترف بإصداره الشيكات لمصلحة المجني عليه رغم علمه بعدم وجود رصيد لها وقت الاستحقاق.