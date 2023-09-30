الامارات | قصص

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قضت محكمة المرور في دبي بغرامة 1000 درهم بحق سائق متهور لم يراعِ ظروف الطريق، أو يتقيد بالأنظمة وقواعد السير والمرور، وقاد مركبته بصورة خطرة مُعرضاً سلامة وحياة الآخرين للخطر من خلال ما يعرف بـ«التفحيط».

وأفادت المحكمة في حيثيات حكمها بأن الدليل اليقيني استقام على صحة وسلامة التهمة المسندة إلى المتهم الذي اعترف بقيادة المركبة بصورة تعرض حياة الآخرين للخطر، خلال التحقيق معه من قبل النيابة العامة، كما أقر بذلك خلال جلسة المحكمة التي أبدت اطمئنانها إلى اعترافه في كل مراحل الدعوى.

وأشارت المحكمة إلى أنه استناداً إلى أدلة الثبوت واعترافه تقضي بإدانته، لكنها ترى من ظروف الواقعة ما يستدعي استعمال الرأفة معه، فعاقبته بغرامة 1000 درهم.

يذكر أن تعديلات صدرت أخيراً وفق المرسوم رقم (30) لسنة 2023 بشأن حجز المركبات في إمارة دبي، للتصدي لهذا النوع من الممارسات التي يقوم بها سائقون متهورون.

وتضمن المرسوم فك الحجز بقيمة 50 ألف درهم عن مخالفة قيادة المركبة بتهور أو بصورة تشكل خطراً على الأرواح، و100 ألف درهم للمشاركة في السباقات، و10 آلاف درهم للهروب من رجال الشرطة، و50 ألف درهم لتجاوز الإشارة الحمراء، و10 آلاف لقيادة مركبة من دون لوحة أرقام، و50 ألفاً للسماح لشخص يقل عمره عن 18 عاماً بالقيادة.