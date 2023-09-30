الامارات | تعديل أوقات منع دخول الشاحنات وحافلات نقل العمال لجزيرة أبوظبي يوم بعد غد "الاثنين"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت مديرية المرور والدوريات في شرطة أبوظبي منع دخول الشاحنات والمركبات الثقيلة وحافلات نقل العمال لجزيرة أبوظبي بما في ذلك المداخل وتشمل "جسر الشيخ زايد وجسر الشيخ خليفة وجسر مصفح وجسر المقطع" وذلك تزامنًا مع انطلاق معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول "أديبك 2023" .

وأوضح العميد محمود يوسف البلوشي مدير مديرية المرور والدوريات في قطاع العمليات المركزية أن فترة تطبيق قرار المنع ستبدأ من الساعة 6:00 صباحاً إلى الساعة 12:00 ظهر يوم بعد غد “الاثنين” ويستثنى من قرار المنع مركبات شركات النظافة العامة ومركبات الدعم اللوجستي.

وأشار إلى أنه سيتم نشر الدوريات المرورية على جميع الطرق وتكثيف الرقابة المرورية من خلال الأنظمة الذكية بهدف توفير الانسيابية المرورية.. داعياً السائقين عموماً إلى التعاون في تعزيز جهود توفير السلامة المرورية من خلال الالتزام بالقوانين المرورية .