الامارات | مكتوم بن محمد: الأفكار تبقى أفكاراً ما لم تجد روّاداً يحوّلونها إلى مشاريع اقتصادية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أن «الأفكار تبقى مجرّد أفكار ما لم تجد روّاداً يحوّلونها إلى مشاريع اقتصادية تخدم المجتمع وتنافس عالمياً».

وأشاد سموه بالأخوين خليفة البدواوي وأحمد البدواوي لإطلاقهما مشروعاً سياحياً فريداً من نوعه «Go Gravity» في حتا عام 2018 بنشاط واحد، ويضم في الوقت الحالي سبعة أنشطة سياحية، معرباً سموه عن فخره بخليفة وأحمد البدواوي اللذين استطاعا بالموهبة والعلم والكثير من الشجاعة ابتكار خط جديد في الأنشطة السياحية والصناعية في الإمارات.

وقال سموه في تغريدة على «إكس»: «تبقى الأفكار مجرّد أفكار ما لم تجد روّاداً يحوّلونها إلى مشاريع اقتصادية تخدم المجتمع وتنافس عالمياً. استطاع خليفة وأحمد البدواوي إطلاق مشروعهما السياحي الفريد من نوعه (Go Gravity) في حتّا في 2018، وبدآ بتوفير نشاط سياحي واحد إلى أن وصلا اليوم في موسمهما السادس إلى سبعة أنشطة نوعيّة، واقتحما القطاع الصناعي عبر تصميم وتصنيع درّاجات كهربائية معدّة للاستخدام الجبلي للسيّاح. اليوم استطاع الشابان تصدير هذه الدرّاجات النوعية المصممة والمنتجة بالكامل في حتّا إلى دول أخرى في العالم».

وأضاف سموه في التغريدة: «فخور بخليفة وأحمد البدواوي اللذين استطاعا، بالموهبة والعلم والكثير من الشجاعة، ابتكار خط جديد في الأنشطة السياحية والصناعية في الإمارات، وأتمنى أن يحقق هذا المشروع المزيد من النجاحات محلياً وعالمياً».

ونجح الأخوان المواطنان، في صناعة درّاجة كهربائية جبلية صنعت بأيد إماراتية بالكامل في منطقة حتا بدبي، لاقت رواجاً وطلباً محلياً وعالمياً بشكل كبير، كما نجحا أيضاً في تأسيس سبعة مشاريع سياحية مبتكرة، ناجحة كان لها أثر كبير في دعم وتنشيط السياحة في حتا.

وأكد الأخوان المواطنان أحمد وخليفة البدواوي، لـ«الإمارات اليوم»، أن فكرتهما بدأت بتصنيع دراجة لاستخدامهما الشخصي للتنقل في حتا، إلا أن المنتج لقي رواجاً كبيراً وزاد الطلب عليه، حيث قاما بإتاحة خدمة التأجير للدرّاجة للاستخدام السياحي، وحقق المشروع نجاحاً كبيراً.

وتابعا: «مع تزايد الطلب على الدرّاجة محلياً عملنا على تصنيعها على نطاق أوسع، إلى أن تعاقدنا على تصدير شحنة منها إلى دول أخرى، كذلك تم عقد اتفاقيات مع جهات حكومية محلية للحصول عليها، فيما نستهدف الوصول بالمنتج الإماراتي للأسواق العالمية خلال الفترة المقبلة، كونه يتمتع بجودة عالية».

وتخرج الأخوان البدواوي في كلية الهندسة تخصص الميكانيكا في جامعة الإمارات، الأمر الذي كان له الدور الأساسي في تصميم وابتكار وصناعة درّاجتهما، وتحقيقهما هذا النجاح اللافت محلياً وإقليمياً.

وحسب البدواوي، فإن أبرز مشاريعهما السياحية في منطقة حتا، التي لاقت إقبالاً كبيراً من الجمهور، هي: السكوتر الجبلي، المنزلق الجبلي، كرة الجل، زوربنج، الروفر (السكوتر رباعي العجلات)، مؤكدَين أنهما مستمران في إنشاء وابتكار المشاريع الجديدة التي من شأنها تعزيز ودعم السياحة في المنطقة.

وأكدا أن دعم القيادة والتسهيلات التي قدمتها كانت السبب الرئيس في نجاح مشاريعهما، ووصولهما إلى العالمية بمنتجاتهما الإماراتية الصنع، موجهَين الشكر والامتنان للقيادة على دعمها اللامحدود.

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مكتوم بن محمد:

خليفة وأحمد البدواوي استطاعا بالموهبة والعلم والشجاعة ابتكار خط جديد في الأنشطة السياحية والصناعية في الإمارات.

اليوم استطاع الشابان تصدير الدرّاجات النوعية المصممة والمنتجة بالكامل في حتّا إلى دول أخرى في العالم.