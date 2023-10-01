الامارات | حمدان بن محمد: مسيرة إعداد وتمكين الشباب الإماراتي متواصلة.. والإنجازات تتحدث عن نفسها

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، تخريج منتسبي الدفعة الثالثة من «برنامج دبي لخبراء المستقبل» الذي تم تطويره من قبل مؤسسة دبي للمستقبل، والمجلس التنفيذي لإمارة دبي، وتشرف عليه أكاديمية دبي للمستقبل، ويهدف إلى تدريب وإعداد نخبة معتمدة من خبراء المستقبل في مختلف القطاعات الاستراتيجية، بما يسهم في تطوير وتنفيذ مشاريع مستقبلية تعزز ريادة دبي كأفضل مدن العالم استعداداً للمستقبل.

وقال سموه: «مسيرة إعداد وتمكين الشباب الإماراتي متواصلة.. والإنجازات تتحدث عن نفسها، وهذه الكفاءات الوطنية أصبحت الركيزة الأولى والأهم لترسيخ ريادتنا وتحقيق نجاحاتنا في قطاعات الفضاء والطيران والتكنولوجيا، والعلوم والهندسة والطاقة والاقتصاد والاتصال، وكل ما يتعلق بالمستقبل».

وأضاف سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم: «أطلقنا برنامج دبي لخبراء المستقبل قبل أربع سنوات، ليكون حاضنة لتنمية مهارات قادة المستقبل، ولنوفر لهم ما يحتاجونه من أدوات استشراف المستقبل لتطوير أداء الجهات التي يعملون بها، والمساهمة في إطلاق مشاريع نوعية قائمة على استشراف فرص المستقبل والاستعداد لتحولاته القادمة بالشكل الصحيح».

وأكد سموه أن دبي حريصة على مواصلة مسيرة تصميم المستقبل، وفق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الذي يؤمن بأن إنجازات الحاضر ليست إلا البداية في رحلة تحقيق رؤية المستقبل في دبي.

وستفتح أكاديمية دبي للمستقبل باب التسجيل للدفعة الرابعة من «برنامج دبي لخبراء المستقبل» في أكتوبر الجاري، لإتاحة الفرصة للجهات الحكومية في دبي للاستفادة من هذا البرنامج في تطوير مهارات موظفيها وقياداتها في مجال تصميم المستقبل، والبناء على هذه المخرجات في تحقيق إنجازات نوعية، وتعزيز كفاءة القطاع الحكومي في دبي.

إلى ذلك اطلع سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، على مجموعة من المشاريع والتقارير البحثية والسيناريوهات المستقبلية التي عَمِل منتسبو «برنامج دبي لخبراء المستقبل» على تطويرها خلال مشاركتهم في المستويين الأول والثاني من البرنامج.

ويهدف «برنامج دبي لخبراء المستقبل» إلى إعداد نخبة من خبراء المستقبل في مختلف القطاعات الحيوية والمستقبلية، وتطوير منهجية الفكر الاستشرافي في القطاع الحكومي، بما يسهم في تمكين الجهات الحكومية بالأدوات اللازمة لاستشراف وتصميم المستقبل والاستعداد له، ومواكبة التغيرات المتسارعة في المنطقة والعالم.

وشارك منتسبو الدفعة الثالثة من «برنامج دبي لخبراء المستقبل» من موظفي الإدارة الوسطى والعليا في الجهات الحكومية في دبي، على مدار عام كامل، في مجموعة متنوعة من الدورات التدريبية والمحاضرات وورش العمل التي أشرف على تقديمها نخبة من الخبراء والمختصين في مجال استشراف المستقبل من دولة الإمارات ومن أنحاء العالم.

• الدفعة الثالثة شملت دورات تدريبية ومحاضرات وورش عمل أشرف على تقديمها خبراء ومختصون عالميون.

ولي عهد دبي:

• أطلقنا برنامج دبي لخبراء المستقبل قبل أربع سنوات ليكون حاضنة لتنمية مهارات قادة المستقبل، ولنوفر لهم ما يحتاجونه من أدوات استشراف المستقبل لتطوير أداء الجهات التي يعملون بها.

• العمل مستمر لتنفيذ رؤية محمد بن راشد الذي يؤمن بأن إنجازات الحاضر ليست إلا البداية في رحلة تحقيق رؤية دبي لمستقبلها.

إعداد خبراء تصميم المستقبل

يركز برنامج «دبي لخبراء المستقبل» على إعداد خبراء تصميم المستقبل المعتمدين في مجال العمل الحكومي في إمارة دبي، ودعمهم لإثراء مسيرة التنمية والتطوير الحكومي، وتوظيف معارفهم وخبراتهم في الارتقاء بأداء القطاعات الاستراتيجية ونموذج التميز الحكومي في دبي، والاستعداد للمتغيرات العالمية بالتحضير والتخطيط الاستباقيين.

