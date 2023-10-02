الامارات | مرشحون يكثفون حملاتهم برسائل صوتية لهواتف الناخبين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يسابق مرشحون لعضوية المجلس الوطني الاتحادي 2023 الزمن لإقناع الناخبين بالتصويت لهم، قبل 48 ساعة من إغلاق باب الحملات الانتخابية وانطلاق التصويت المبكر في الرابع والخامس من أكتوبر الجاري بنظام «التصويت الهجين» إمّا «حضورياً» في مراكز الانتخاب أو «عن بٌعد» للناخبين الذين يُفضلون التصويت الإلكتروني دون الحاجة للتوجّه إلى مركز الانتخاب، فيما تم تخصيص يوم الجمعة المقبل لنظام «التصويت عن بُعد» فقط. وكثف المرشحون حملاتهم الانتخابية بإرسال رسائل صوتية عبر تطبيق «واتس أب» إلى هواتف الناخبين للتعريف بأنفسهم وبرامجهم الانتخابية، تحت شعار «صوّت لمن يستحق».

ورصدت «الإمارات اليوم» الترويج لحملات بعض المرشحين، من خلال نشر برامجهم الانتخابية عبر منصات التواصل الاجتماعي وإرسالها إلى هواتف زملائهم وأصدقائهم وأقربائهم، ونشرها بطريقة غير مسبوقة عبر تطبيقات «واتس أب، إنستغرام، سناب شات، تيك توك»، بحيث تكون ظاهرة أمام جميع المتابعين على مدار الساعة من أجل تكثيف الدعاية الانتخابية قبل يومين من انطلاق باب التصويت المبكر.

ونشر مرشحون مقاطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي تحتوي على صورهم وبرامجهم الانتخابية متضمنة أبيات شعر تشير إلى إنجازاتهم اجتماعياً ووظيفياً، فيما نشر أعضاء ومرشحون آخرون مقاطع فيديو تتضمن مداخلاتهم ومناقشاتهم تحت قبة المجلس الوطني ومشاركتهم في الاجتماعات المحلية والدولية، بالإضافة إلى الأسئلة التي وجهوها للمسؤولين خلال مشاركتهم في المجلس الوطني الاتحادي، في محاولة منهم لإقناع الناخبين بالإنجازات التي قدموها في المجلس الوطني الاتحادي.

وبحسب الجدول الزمني لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، سيكون أول أيام التصويت المبكر خلال الرابع والخامس من أكتوبر الجاري عن طريق التصويت الهجين من خلال نظام التصويت عن بُعد، وهو نظام تصويت ذكي يتيح للناخبين التصويت في الانتخابات بواسطة التطبيقات الرقمية المعتمدة، ومن خلال نظام التصويت الإلكتروني في عدد محدد من مراكز الانتخاب.

وأوضحت اللجنة الوطنية للانتخابات أن يوم الجمعة الموافق السادس من أكتوبر الجاري سيكون من خلال نظام التصويت عن بُعد فقط، بحيث يدلي الناخبون بأصواتهم عبر الإنترنت بواسطة التطبيقات الرقمية المعتمدة، وسيكون السابع من أكتوبر يوم التصويت الرئيس هو يوم الانتخاب الرئيس المحدد، وفق نظام التصويت الهجين، أي من خلال نظام التصويت عن بُعد، وهو نظام تصويت ذكي يتيح للناخبين التصويت في الانتخابات بواسطة التطبيقات الرقمية، وأيضاً من خلال نظام التصويت الإلكتروني في كل مراكز الانتخاب المعتمدة.

وأضافت أن إعلان النتائج الأولية سيكون في السابع من أكتوبر الجاري حيث سيعلن رئيس لجنة الفرز نتيجة المرشحين الفائزين في الانتخابات بالنسبة للحاصلين على أعلى الأصوات بحسب عدد المرشحين المطلوب انتخابهم في الإمارة، كما ستحدد لجنة الفرز أعضاء قائمة الاحتياط في كل إمارة مرتبين بحسب عدد الأصوات التي حصل عليها كل منهم، وعند التساوي تعتمد القرعة للمفاضلة بينهم، ولفتت إلى أن فترة تقديم طلبات الطعون في النتائج ستكون في الثامن والـ10 من أكتوبر 2023 ولمدة ثلاثة أيام ويحق لكل مرشح الطعن في نتائج عملية الاقتراع والفرز.