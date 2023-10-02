الامارات | سكيك

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عروض

اقترح قرّاء إتاحة عروض ترويجية متكاملة تشجع على السياحة الداخلية، خلال موسم الشتاء المقبل، تتضمن أنشطة ترفيهية خارجية، وخدمات الطعام والإقامة الفندقية، خصوصاً التي تناسب العائلات الكبيرة.

تحذير

قال متعامل مع بنك إسلامي محلي، إنه اقترض قروضاً عدة طوال 20 عاماً، ولم يحدث أن تأخر قسطه الشهري، ومع ذلك فإنه يتلقى كل شهر قبل موعد القسط بأيام، رسالة تحذيرية بضرورة توفير مبلغ القسط تحاشياً لغرامة التأخير، الأمر الذي اعتبره مزعجاً وغير مبرر.

رسوم

جدد قرّاء مطالبتهم شركات إدارة العقارات ومُلاّك المباني السكنية، بعدم فرض غرامات على الدفعات المتأخرة، وإعادة جدولتها دون رسوم لمدة شهرين على الأقل، لافتين إلى أن هذه التسهيلات تساعدهم على الوفاء بالتزاماتهم، بما يحقق مصلحة الطرفين.

لغة

استغرب قارئ، تعيين إحدى شركات التوصيل المعروفة موظفين لا يُتقنون أياً من اللغتين العربية والإنجليزية، الأمر الذي يصعّب تواصلهم مع العملاء، خصوصاً خلال إرشادهم إلى مواقع سكنهم أو عملهم.

درّاجات

يشكو سائقون تهور سائقي الدرّاجات النارية الخاصة بتوصيل الطلبات، وارتكابهم مخالفات خطرة تهدّد سلامتهم وسلامة الآخرين، داعين إلى مراقبتهم وتوعيتهم بأساليب القيادة الآمنة.

يمكن إرسال سكيك على واتس أب رقم 0502299551.

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