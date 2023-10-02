الامارات | ضبط مروِّج لـ «خدمات تدليك» غير قانونية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ألقت إدارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة الشارقة، القبض على شخص يستهدف العنصر النسائي من خلال الترويج لخدمات التدليك المنزلية لهن عبر إحدى قنوات التواصل الاجتماعي، وبأسعار مغرية؛ وذلك لغرض الابتزاز والتهديد للحصول على الأموال.

ووردت معلومات إلى غرفة العمليات تفيد بوجود مشتبه فيه (عربي) بالعقد الرابع من العمر يروج لعروض منزلية «لمركز تدليك غير مرخص» وبسعر زهيد يصل إلى (100) درهم، مستغلاً بذلك تطبيق السناب شات في التواصل مع الضحايا، وبعد التأكد من صحة المعلومات الواردة؛ تحركت الفرق الأمنية المختصة، وقامت بعمل كمين محكم تمت من خلاله مداهمة الموقع المحدد، وضبط الشخص متلبساً، واعترف فوراً بجريمته، وأُحيلت القضية إلى الجهات المختصة.‏

وتنوه القيادة العامة لشرطة الشارقة بأن أساليب المحتالين تتنوّع للإيقاع بضحايا بطاقات مراكز التدليك غير المرخصة في الإمارة، كتوزيعها بطرق عشوائية في الشوارع، أو وضعها على أبواب المركبات، أو الترويج لها عبر حسابات وهمية على منصات تطبيقات التواصل الاجتماعي، وفي حال استجابة الضحية لتلك الخدمات غير القانونية يتم استدراجها والإيقاع بها من خلال التصوير في أوضاع مخلة للآداب، ثم تهديدها وابتزازها للحصول على الأموال.