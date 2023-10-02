الامارات | «زايد للإسكان» يصدر 78 ألف قرار دعم سكني بـ 45 مليار درهم منذ التأسيس

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر برنامج الشيخ زايد للإسكان، منذ تأسيسه عام 1999 أكثر من 78 ألف قرار دعم سكني بنحو 45 مليار درهم، شملت مناطق الدولة كافة، وتوزعت بين قروض ومنح، وتنوعت ما بين بناء مسكن جديد، واستكمال مسكن، وصيانة مسكن، إضافة إلى شراء مسكن جاهز، ومسكن حكومي، والوفاء بقرض.

وقال: «جهود البرنامج لم تتوقف منذ تأسيسه حيث بلغت نسبة تملُك المواطنين للسكن في دولة الإمارات 90٪ وهي من النسب الأعلى عالمياً، والتي بدروها تعطي المواطن المنتفع بمسكنه حق تملكه والتصرف فيه مع الالتزام بالضوابط والاشتراطات المنصوص عليها».

جاء ذلك بمناسبة اليوم العالمي للموئل الذي يُحتفل به في أول يوم «إثنين» من شهر أكتوبر.

وقال مدير برنامج الشيخ زايد للإسكان، المهندس محمد المنصوري، «إن اليوم العالمي للموئل يأتي هذا العام ليكون مناسبة مهمة لاستعراض الجهود الكبيرة التي يبذلها البرنامج للارتقاء بملف الإسكان الحكومي من خلال التشريعات والسياسات والمبادرات والمشاريع الداعمة للاحتياجات المستقبلية، وتوجهات القيادة، بتوفير إسكان مستدام وملائم يراعي احتياجات المواطنين الحالية والمستقبلية، بما يحقق الرفاهية والسعادة وجودة الحياة».

وأوضح، أنه وتجسيداً لجهود حكومة دولة الإمارات في إسعاد مواطنيها وتحقيق الرفاهية لهم، وبما يدعم مستهدفات الدولة للـ50 عاماً المقبلة، لم يأل برنامج الشيخ زايد للإسكان جهداً لتحقيق الاستقرار السكني.