الامارات | رئيس الدولة يصل الدوحة.. وأمير قطر في مقدمة مستقبليه

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وصل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" إلى دولة قطر الشقيقة في زيارة عمل يحضر خلالها افتتاح المعرض الدولي للبستنة "إكسبو الدوحة 2023 للبستنة" الذي تستضيفه قطر وتبدأ فعالياته اليوم.

وكان صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة في مقدمة مستقبلي سموه والوفد المرافق لدى وصوله مطار الدوحة الدولي.

ويرافق سموه خلال الزيارة وفد يضم..سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة أبوظبي وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة ومعالي علي بن حماد الشامسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني ومعالي مريم بنت محمد المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة معالي محمد حسن السويدي وزير الاستثمار ومعالي خليفة شاهين المرر وزير دولة ومعالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة دولة وسعادة الشيخ زايد بن خليفة بن سلطان بن شخبوط آل نهيان سفير الدولة لدى دولة قطر.