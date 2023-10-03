الامارات | «تنمية المجتمع» بدبي تعتمد منهجية دمج تلبي احتياجات كبار المواطنين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت هيئة تنمية المجتمع في دبي، تزامناً مع اليوم العالمي لكبار السن، الذي يحتفل به العالم في الأول من أكتوبر من كل عام، عن نقلة نوعية في طبيعة الخدمات التي تقدمها لكبار المواطنين، تتلاءم مع التغيرات الحالية والمتوقعة لنمط حياة الأشخاص الأكبر سناً في الدولة، وطموحاتهم وتطلعاتهم، ومع التوجه العالمي في تعزيز مشاركة وحضور كبار المواطنين في مختلف القطاعات المجتمعية. جاء ذلك خلال احتفالية نظمتها الهيئة في نادي «ذخر» بحديقة الصفا، تضمنت مجموعة من الفعاليات المنوعة شارك فيها كبار المواطنين وعدد من الجهات الحكومية والخاصة.

وتستند المنهجية الجديدة إلى ستة محاور رئيسة أولها الصحة النفسية لكبار المواطنين، وتعزيز تفاعلهم الاجتماعي، والاستفادة من خبراتهم التراكمية، وتعزيز الاستدامة الاقتصادية، والحفاظ على احترامهم وكرامتهم وتعزيز التلاحم الاجتماعي في المجتمع بشكل عام.

وتوقعت الهيئة أن يزيد عدد المواطنين ممن هم فوق ستين عاماً في دبي في عام 2030 عن 22 ألفاً ما يعني ضرورة أخذ هذه النسبة من أفراد المجتمع بعين الاعتبار ضمن الخطط الاقتصادية المستدامة، واستثمار ما تملكه من خبرات تراكمية وتجارب حياتية وعملية.

وقالت مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، حصة بنت عيسى بوحميد: «بدأت الهيئة باعتماد منهجية دمج تهدف إلى تلبية احتياجات كبار المواطنين بشكل شامل، من الرعاية الاجتماعية المتكاملة إلى النشاطات الاجتماعية وفرص التمكين والمشاركة بما يساعد على تشجيعهم على البقاء نشطين ومشاركين في المجتمع مع منحهم كل الاحترام والتقدير والأولوية التي يستحقونها، والاستفادة من خبرتهم وحكمتهم، تثري حياتنا وتجعل مجتمعنا أكثر ازدهاراً وتنوعاً»، مؤكدة أن منهجية الدمج الشاملة لكبار المواطنين تعد أمراً ضرورياً وملحاً في عالم اليوم.

وكشفت الهيئة أن عدد الخدمات التي قدمها نادي ذخر الاجتماعي لكبار المواطنين منذ إطلاقه تجاوز 80 ألف خدمة، تتمحور جميعها حول الدمج الاجتماعي لكبار المواطنين وتعزيز تفاعلهم في المناسبات المختلفة.