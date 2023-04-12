الارشيف / منوعات

الاكثر متابعة اليوم - عند المصريين نادين نجيم الأولى على اللبنانيات والسوريات – وثيقة

0 نشر
Sara Al Asrawi 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

لا تزال المنافسة الرمضانية بين نجمات الوطن العربي عالية بينهن، ورغم انتهاء مسلسل (واخيرًا) المكون من ١٥ حلقة إلا أن نادين_نجيم لا تزال في المنافسة وتحتل الصدارة.

اقرأ: نادين نجيم تتحداهم بـ يسوع: (أوعا حدا يغلط عليه)! – وثيقة

وعند المصريين الذين لا يتابعون كثيرًا الدراما غير المصرية، وبحسب احصاءات غوغل، فإن نادين تحتل المرتبة الاولى رغم أنها لم تقدّم عملًا مصريًا.

وجاءت النتائج كالتالي:

المرتبة الاولى لنادين نجيم عن دورها في مسلسل (واخيرًا)

اقرأ: نادين نجيم تتحداهم بـ يسوع: (أوعا حدا يغلط عليه)! – وثيقة

المرتبة الثانية ل كاريس_بشار عن دورها في مسلسل (النار بالنار)

المرتبة الثالثة ل ماغي_بو_غصن عن دورها في مسلسل (للموت)

اقرأ: ماغي بو غصن وورد الخال والكيميا ثالثهما

المرتبة الرابعة ل ورد_الخال عن دورها في مسلسل (للموت)

المرتبة الخامسة ل امل_عرفة عن دورها في عدّة مسلسلات في رمضان

عند المصريين نادين نجيم الأولى
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

قد تقرأ أيضا