الاكثر متابعة اليوم - عند المصريين نادين نجيم الأولى على اللبنانيات والسوريات – وثيقة

لا تزال المنافسة الرمضانية بين نجمات الوطن العربي عالية بينهن، ورغم انتهاء مسلسل (واخيرًا) المكون من ١٥ حلقة إلا أن نادين_نجيم لا تزال في المنافسة وتحتل الصدارة.

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وعند المصريين الذين لا يتابعون كثيرًا الدراما غير المصرية، وبحسب احصاءات غوغل، فإن نادين تحتل المرتبة الاولى رغم أنها لم تقدّم عملًا مصريًا.

وجاءت النتائج كالتالي:

المرتبة الاولى لنادين نجيم عن دورها في مسلسل (واخيرًا)

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المرتبة الثانية ل كاريس_بشار عن دورها في مسلسل (النار بالنار)

المرتبة الثالثة ل ماغي_بو_غصن عن دورها في مسلسل (للموت)

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المرتبة الرابعة ل ورد_الخال عن دورها في مسلسل (للموت)

المرتبة الخامسة ل امل_عرفة عن دورها في عدّة مسلسلات في رمضان