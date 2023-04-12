الاكثر متابعة اليوم - عند المصريين نادين نجيم الأولى على اللبنانيات والسوريات – وثيقة

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لا تزال المنافسة الرمضانية بين نجمات الوطن العربي عالية بينهن، ورغم انتهاء مسلسل (واخيرًا) المكون من ١٥ حلقة إلا أن نادين_نجيم لا تزال في المنافسة وتحتل الصدارة.
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وعند المصريين الذين لا يتابعون كثيرًا الدراما غير المصرية، وبحسب احصاءات غوغل، فإن نادين تحتل المرتبة الاولى رغم أنها لم تقدّم عملًا مصريًا.
وجاءت النتائج كالتالي:
المرتبة الاولى لنادين نجيم عن دورها في مسلسل (واخيرًا)
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المرتبة الثانية ل كاريس_بشار عن دورها في مسلسل (النار بالنار)
المرتبة الثالثة ل ماغي_بو_غصن عن دورها في مسلسل (للموت)
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المرتبة الرابعة ل ورد_الخال عن دورها في مسلسل (للموت)
المرتبة الخامسة ل امل_عرفة عن دورها في عدّة مسلسلات في رمضان